Rusya:Trump, Suriye'de 'güvenli bölge' için bize danışmadı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de 'güvenli bölgeler' oluşturacağı yönündeki planı duyurmadan önce Rusya'ya danışmadığını söyledi.

Dimitri Peskov, ABD'nin bu adımı atmadan önce, 6 yıldır savaşın sürdüğü ülkede güvenli bölge oluşturmanın "tüm sonuçlarını ölçüp tartması" gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğunu devraldığı Barack Obama'nın Orta Doğu politikalarındaki çizgisinden uzaklaşarak, Suriye'de ve komşu ülkelerde 'güvenli bölgeler' oluşturacağını açıklamıştı.

Reuters ajansının haberine göre, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Hayır, Amerikalı ortaklarımız bunu bize danışmadı. Bu, çok büyük bir karar. Bu planın mültecilerle olan durumu daha da alevlendirmemesi önemli ancak sanırım olası tüm sonuçlarının ölçülüp tartılması gerekli" dedi.

"Suriye'de mutlaka güvenli bölgeler oluşturacağım" diye konuşan Trump, konuyla ilgili detay vermedi.

Cuma günü görevini Donald Trump'a devreden eski ABD Başkanı Barack Obama, kanlı savaşın içine çekilme ve Rus savaş uçaklarıyla çatışma riskinden endişe ederek Suriye'ye bu yönde bir müdahaleyi reddetmişti.

Donald Trump'ın bu adımının, ABD'nin Suriye krizine askeri müdahalesini tırmandıracağı endişelerine neden olduğu belirtiliyor.

Reuters'ın ulaştığı ve Trump'ın imzasını bekleyen taslak kararnamede, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'na "güvenli bölge" oluşturulması için harekete geçmeleri emir veriliyor.

Taslak kararnamede, "Savunma Bakanlığı ile birlikte Dışişleri Bakanlığı'na, bu kararnamenin çıkarıldığı tarihten itibaren 90 gün içinde, Suriye'nin içinde ve bölgedeki diğer ülkelerde evlerinden edilen Suriyelilerin, ülkelerine iadelerini ya da üçüncü dünya ülkeleri gibi sabit bir yerleşim alanına geçmelerini bekleyebileceği güvenli bölgeler oluşturulması için bir plan hazırlanması yönünde direktif verilmektedir" denildi.

Amerikan ABC televizyonuna konuşan Donald Trump ise Avrupa Birliği'nin Suriye'den ve Orta Doğu'nun krizin sürdüğü bölgelerinden milyonlarca göçmen kabul ederek büyük bir hata yaptığını belirtti.

Trump, "Aynı şeyin burada da yaşanmasını istemiyorum" dedi.

"Bu bir Müslüman yasağı değil"

Trump, ABC televizyonuna verdiği mülakatta, ülkesine göçün sınırlanmasına ilişkin kararnameye de değindi.

Bunun Müslümanlar'a getirilen bir yasak anlamına gelmediğini söyleyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayır bu bir Müslüman yasağı değil. Ancak büyük bir terörün olduğu ülkelere getirilen bir yasak. İnsanlarının buraya gelerek büyük sorunlara neden olacağı ülkeler. Birçoğu büyük bir yıkım yaratmak isteyen insanların girişine izin vermediğimizde de, ülkemizin başında yeterince sorun var."

Röportajı yapan David Muir'in ısrarla bu ülkelerin hangileri olduğunu sorması üzerine Trump, listenin daha sonra açıklanacağını söyledi:

"Buraya çoğu zaman, bazı durumlarda şeytani niyetlerle gelen insanlara bakıyorsunuz. Bunu istemiyorum. Onlar IŞİD. Buraya sahte beyanlarla geliyorlar. Ben güvenli bir ülkenin başkanı olacağım."

Trump, tüm vakalar için "aşırı güvenlik incelemeleri" yapılacağını belirterek, "Sorun yaratabileceklerine ilişkin az bir ihtimal de olsa, o insanları ülkeye almayacağız" dedi.