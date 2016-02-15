'Rusya'sız olmaz'

‘Mannheimer Morgen’ gazetesi Münih’teki uluslararası güvenlik

konferansını konu alan yorumunda karamsar bir tablo çiziyor:

“Siyasi aktörlerin Suriye’de silahların susacağına ihtimal

vermediklerini duymak son derece cesaret kırıcı. Moskova’nın

krize bakış açısı insanı şaşırtıyor Rusya, ‘Suriye ve Ukrayna

için en iyi çözümden yanayız, peki Batı ne yapıyor? Yaptırımla

yanıt verip bizi düşmanlıkla suçluyor’ diyor. Başbakan

Medvedev’in Batı’yı

saldırganlıkla suçlayıp yeni bir ‘Soğuk

Savaş’tan söz etmesi bu senaryoya uyuyor. Rusya’nın Avrupa’nın

sınırlarını tek taraflı değiştirdiği ve Suriye’deki savaş

suçlusunu askeri gücüyle desteklediği ise sümen altı ediliyor.

Bu açıdan bakıldığında Rusya çözümün değil, olsa olsa sorunun

bir parçası olabilir.”

‘Frankfurter Rundschau’ gazetesi yorumunda Batı’nın, krizlerin

üzerine körükle giden Rusya ile işbirliği yapmak zorunda

olduğuna işaret ediyor:

“Soğuk Savaş uyarısı Suriye ve Ukrayna’daki sıcak savaşları sona

erdirme şansını azaltıyor. Aynı şey Soğuk Savaş kavramını

kullanan Rusya Başbakanı Medvedev’in haklı olup olmadığı

tartışması için de geçerli. Batılı politikacıların Rusya Devlet

Başkanı Vladimir Putin’i kötülemeleri de yararlı olmaz. Nihayet

Putin İran ile nükleer anlaşmaya varılması için ABD ve Almanya

ile işbirliği yapmıştı. Bütün bunlar Rusya’nın bütün çıkar ve

davranış nedenlerinin Batı tarafından onaylanmasını gerektirmez.

Putin liderliğindeki Rus yönetimi eleştirilebilir ve

eleştirilmelidir de. Ancak Batılı devletler aynı zamanda Rusya

ile işbirliği yapmak zorundalar. Öncelikle Ukrayna krizinin sona

erdirilmesinde. Suriye krizinde olduğu gibi Ukrayna

anlaşmazlığında da, Batı’daki birçoğunun iddia ettiğinin aksine

bütün suç Rusya’ya yüklenemez.”

‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ gazetesi Almanya içinde ve

Avrupa çapında tartışmalara yol açan mülteci politikalarına şu

satırları ayırmış:

“Berlin ‘açık sınırlar’

politikasının ne kadar çekici

olabileceğini tahmin edemediği gibi, Avrupalı ortaklarının bu

politikanın sonuçlarını paylaşmaya gönüllü olmadıklarını da çok

geç fark etti. Federal hükümetin son aylarda yaptığı kapsamlı

yön değiştirmeler de fayda etmedi. Şimdi Balkan rotası ve

Brenner boğazı üzerindeki ülkeler söz sahibi olmaya başladı. Bu

aynı zamanda da, Almanya’nın Avrupa’daki nüfuzunun bazılarının

sandığı kadar fazla olmadığını göstermesi bakımından Almanlara

verilmiş bir derstir. Angela Merkel hafta sonundaki AB devlet ve

hükümet başkanları zirvesini bir nevi ‘karar buluşması’ ilan

etti. Ancak cuma sabahı bambaşka bir Avrupa ile karşılaşırsak,

bu büyük sürpriz olur.”

‘Tagesspiegel’ gazetesi mülteci krizine çare bulmak için yapılan

önerilerin, savaştan kaçanları Avrupa dışında barındırmayı

amaçladığına işaret ediyor:

“Avrupa’nın kitle göçünün aşırı yüklenmesinden sakınmak için

çoğunluğun onayını bulabilecek bir formül üzerinde anlaşması

mümkündür. Ama bu formül Merkel’inki olamaz. Mültecilere

cömertçe kapılarını açan tek ülke Almanya. Başta aynı yolu

izleyen İsveç ve Avusturya mülteci sayısının çığ gibi artması

üzerine politikasını değiştirdi. Avrupa ülkelerinin ezici

çoğunluğu çözümü, iltica nedenleri ile mücadelede ve AB’nin dış

sınırlarının güven altına alınmasında görüyor. Ekonomik

nedenlerle gelenlere göç kurallarına göre davranılmalı, savaştan

kaçanlardan ise, kaçış güzergâhı üzerindeki kendi ülkelerine

daha yakın güvenli bir ülkeden geçmediklerini kanıtlamaları

istenmeli. Amaç, geri çevrilemeyecek olanların sayısını azaltmak

şeklinde özetlenebilir.”