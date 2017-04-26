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"Rusya'nın yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu" iddiası

"Yerhov’un gelişi Suriye meselesinin çözümü noktasında etkili olacaktır"

26 Nisan 2017 12:43

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelecek ismin Aleksey Yerhov olduğu iddia edildi. Aydınlık gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, eski Türkiye’nin İstanbul Başkonsolosu Aleksey Yerhov’un Kremlin tarafından onay aldığını açıklandı.

Aydınlık gazetesinden Gökhun Göçmen'in kulis haberi şöyle:

Aleksey Yerhov Türkiye’yi yakından tanıyan Yerhov’un büyükelçilik görevine gelmesiyle birlikte ikili ilişkilerin ivme kazanacağını dile getiren yetkililer Yerhov’un daha önce Suriye ve İsrail gibi ülkelerdeki diplomatik misyonlarına dikkat çekerek “Yerhov’un gelişi Suriye meselesinin çözümü noktasında etkili olacaktır” diye konuştu.

Moskova görüşmelerini hazırladı

Rusya Federasyonu eski İstanbul Başkonsolosu Alexey Yerhov, 2015 yılında Suriye krizinin çözümü için düzenlenen Moskova görüşmelerinde aktif rol almış, Suriye muhalefetinin temsilcileri ile bir dizi toplantı yapmıştı. Görevinden ayrılmadan önce Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Genel Sekreteri Muhammed Yahya Mektebi ve beraberindeki heyeti ağırlayan Yerhov, yaptığı açıklamada Moskova Prensipleri adı verilen maddeleri şöyle açıklamıştı:

“Suriye’nin egemenliği korunacak, uluslararası terörizmle mücadele edilecek, Cenevre Mutabakatı temelinde siyasal çözüm sağlanacak, Suriye’nin geleceği demokratik yollarla halk tarafından belirlenecek, ülkeye dış müdahaleye izin verilmeyecek, devlet kurumlarının işlevleri korunacak, hukukun üstünlüğü, vatandaşların eşitliği ve halk barışı sağlanacak, Suriye’de yabancı askeri güç bulundurulmayacak”

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RusyaAnkara BüyükelçisiAndrey KarlovsuikastAleksey Yerhov

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