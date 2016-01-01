Rusya'nın yeni güvenlik strateji belgesi



Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2015'in son gününde imzaladığı güncellenmiş ulusal güvenlik strateji belgesinde, "Ukrayna’daki gibi Batı destekli iktidar değişiklikleri" ulusal çıkarlar açısından bir tehdit olarak tanımlanıyor.

'Renkli devrimler istikrarsızlaştırıyor'

"Yurtdışından organize edilen renkli devrimler"in istikrarsızlaştırma potansiyeli içerdiği ileri sürülüyor ve bu tür devrimlere Gürcistan örnek veriliyor. Yeni ulusal güvenlik strateji belgesinde, "Bu tür iktidar değişiklikleri geleneksel manevi ve ahlaki Rus değerlerine zarar verebilir" uyarısı yapılıyor.

'Çevremizde askeri-biyolojik laboratuvar ağı kuruldu'

Batı, "meşru siyasi yönetimlerin" devrilmemesi konusunda uyarılıyor. İzlenen çifte standart politikasının sonucunda IŞİD gibi terör örgütlerinin ortaya çıkabildiğine dikkat çekiliyor. ABD'nin Rusya çevresinde "askeri-biyolojik laboratuar ağı" kurduğu iddiasına yer veriliyor.

Liderlik iddiasını sürdürecek

Rusya'nın kriz odaklarının varlığını sürdürmesi nedeniyle nükleer silahlarını elden çıkarmayacağı belirtiliyor. Rusya'nın "dünya çapında lider güç" olma iddiasını sürdüreceği kaydediliyor.

Ulusal güvenlik strateji belgesinde, "Rusya NATO, ABD ve AB ile işbirliğine sıcak bakıyor. Kesişen çok nokta var. Ancak böyle bir ortaklık eşit seviyede olmalıdır" görüşü dile getiriliyor.

Ukrayna ve Suriye Moskova'nın gündeminde

Suriye, Ukrayna'nın ardından Rusya'nın güvenlik politikaları bakımından gündemine aldığı bir başka ülke olmuştu. Türkiye'nin Suriye sınırı yakınlarında bir Rus savaş uçağını düşürmesi, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkileri germişti.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) savunma ittifakına üye Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan, geçen ay yaptıkları bir toplantıda, "Moskova'nın yanında olduklarını" açıklamışlardı.