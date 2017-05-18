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Dünya

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı büyükelçileri ilgili komitelerin onay vermesinin ardından atayabiliyor veya geri çekebiliyor

18 Mayıs 2017 20:26

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Perşembe günü düzenlenen toplantıda Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Departmanı Başkanı Aleksey Yerhov'un Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi görevine atanmasını destekledi.

DHA'da yer alan habere göre, komiteden bir kaynak Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Komite Yerhov'un Türkiye Büyükelçisi görevine atanmasını destekledi" dedi.

Hatırlanacağı üzere eski büyükelçi Andrey Karlov 19 Aralık 2016'da Ankara'da öldürüldü. Bunun ardından bu göreve geçici olarak Büyükelçinin Danışmanı Sergey Panov getirildi.

Rus Anayasası'na göre Rusya Devlet Başkanı büyükelçileri ilgili komitelerin onay vermesinin ardından atayabiliyor veya geri çekebiliyor.

 

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