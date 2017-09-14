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Spor

Rusya'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu

İtalya - Sırbistan: 67-83 İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Sırbistan, İtalya'yı 83-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Rusya'nın rakibi oldu

14 Eylül 2017 02:28

İtalya - Sırbistan: 67-83

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Sırbistan, İtalya\'yı 83-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Rusya\'nın rakibi oldu.
Mücadelenin ilk çeyreği 18-17\'lik Sırbistan üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte vites artıran Sırbistan, ilk yarıyı 44-33 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Sırbistan, sahadan 83-67 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 22 sayıyla Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic olurken, İtalyan Marco Belinelli 18 sayı üretti.
Bu karşılaşmanın ardından yarı final eşleşmeleri ve program belli oldu:
14 Eylül Perşembe
21.30 İspanya - Slovenya
15 Eylül Cuma
21.30 Sırbistan - Rusya

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