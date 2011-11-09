-Rusya'nın uzay aracı Dünya'ya düşebilir MOSKOVA (A.A) - 09.11.2011 - Rusya'nın dün akşam Mars'ın en büyük uydusu Phobos'a gönderdiği, ancak Dünya'nın yörüngesinde takılıp kalan uzay aracındaki sorun halledilemezse, Rus aracının Dünya'ya düşme riski bulunuyor. Rus ajanslarına göre uzmanlar, mühendislerin, aracın bataryaları tamamen tükenmeden yeni yazılımı yükleyip sorunu çözememeleri durumunda, Phobos-Grunt (Rusça Phobos-Yer) adlı aracın 5 ila 30 gün içinde Dünya'ya düşme riski bulunduğu uyarısı yaptı. 28,7 milyon avroya sigortalanan uzay aracının fırlatılmasından önce Rus yetkililerin, aracın komuta sistemindeki cihazlarla ilgili risk konusunda uyarıldığı belirtiliyor. Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden Mars'a gitmek üzere dün gece fırlatılan Rus uzay aracı Dünya'nın yörüngesinden ayrılamamıştı. Rus uzay ajansı Roskosmos Başkanı Vladimir Popovkin, bu sorunu çözmek için üç günleri bulunduğunu belirterek, "Motor çalışmadı. Uzay aracı güneş sisteminin yıldızlarına doğru yönlenemedi, ancak bataryaların hala çalışması sayesinde bu sorunu çözebilmek için üç günümüz bulunuyor" demişti Rusya, Mars'ın uydularından biri olan Phobos'dan numune alıp üç yıl içinde Dünya'ya getirecek uzay aracını dün gece fırlatmıştı.