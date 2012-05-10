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Dünya

Rusya'nın umudu Salak Dağı'na çarptı

Endonezya'da Salak Dağı'na çarpan deneme uçuşundaki Rus uçağında 48 kişi hayatını kaybetti

10 Mayıs 2012 13:33

Rusya'nın havacılık sektöründe büyük bel bağladığı Superjet-100 uçağı deneme uçuşunda Endonezya'da Salak Dağı'na çarparak düştü. Tanıtım uçuşu yapan uçaktaki 48 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Endonezya Ulusal Kurtarma Teşkilatı yetkilisi Daryatmo, arama çalışmalarına katılan helikopterlerden birinin Rus Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) uçağının enkazının yerini tespit ettiğini söyledi. Daryatmo, uçağın enkazının telsiz temasının kesildiği yerde, Cijeruk yakınlarında, 2 bin 211 metre yüksekliğindeki volkanik Salak Dağı bölgesinde bulunduğunu belirtti.

Başkente yaklaşık 80 kilometre mesafedeki bu dağlık ve ormanla kaplı arazide arama çalışmalarını yerde yürütmenin zorluğuna işaret eden Endonezyalı yetkili Albay Muhlis de uçağın enkazının bin 800 metre irtifada bulunduğunu ve kazadan kurtulan olup olmadığını bilmediklerini söyledi.


Rusya: Kurtulan olmadı


Endonezyalı yetkililer, 8 Rus, 1 Fransız ve 1 ABD'liyle birlikte 38 Endonezya vatandaşının yaşamını yitirdiğini tahmin ediyor. Tanıtım uçuşu sırasında düşen uçakta 50 kişinin bulunduğunu belirten Rus yetkililer de, kazadan kurtulan olmadığını açıkladı.

Rusya'da geçtiğimiz yılın başında uçuşuna izin verilen 100 yolcu kapasiteli Superjet-100 yolcu uçağı, Brezilya'nın Embraer ve Kanada'nın Bombardier tipi kısa menzilli uçaklarıyla rekabet etmek amacıyla üretildi.

Uçak lansmanı sırasında da teknik sorunlar yaşamıştı. Geçtiğimiz mart ayında Rus Aeroflot firmasına ait bir Superjet de iniş takımındaki arıza yüzünden kalkıştan sonra yere inmek zorunda kalmıştı.

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