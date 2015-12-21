Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı narenciye ambargosu İtalyan üreticileri korkuttu

Rusya'nın, hava sahası ihlali gerekçesiyle savaş uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'ye yönelik olarak uygulamaya başladığı ambargolar, İtalyan üreticileri tedirgin etti. Rusya'nın ambargo uyguladığı ürünlerin Avrupa pazarına girmesinden çekinen üreticiler, Tarım, Gıda ve Orman Politikaları Bakanı'na yazdıkları mektupla, konuyla ilgili önlemleri değerlendirmek için bir toplantı yapılmasını talep etti.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, İtalyan Tarım Konfederasyonu (Agrinsieme), Tarım, Gıda ve Orman Politikaları Bakanı Maurizio Martina'ya bir mektup gönderdi. Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargo yüzünden kendilerinin de bu ülkeye ürün satamadığını vurgulayan İtalyan üreticiler, Türk narenciye ürünlerinin "akınına" karşı alınabilecek önlemleri görüşmek üzere bakanla toplantı yapma talebinde bulundu.

"Türk narenciyesinin pazarlara akın etmesi, fiyatlarımızı daha da aşağı çekecektir"

Agrinsieme Koordinatörü Secondo Scanavino imzalı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Rus pazarının 1 Ocak 2016 itibariyle Türkiye'ye kapanması, zaten zorda olan İtalya ve Avrupa meyve-sebze piyasasını tehdit edebilir. Çok yüklü miktarda Türk narenciyesi, başta Avrupa (ve İtalya) olmak üzere diğer pazarlara akın edecektir ve bu durum, zaten düşüşte olan fiyatlarımızı daha da aşağıya çekecektir" denildi.

Konfederasyon, İtalyan narenciye üreticilerinin halen "citrus tristezza" virüsünün yol açtığı zararı kapatmak için uğraştığına da dikkat çekti. Narenciye üreticileri, yurt dışında üretilen meyvelerle yeni bitki hastalıklarının ülkeye girmesi durumunda sektörde bir "felaket" yaşanacağı uyarısında da bulundu.