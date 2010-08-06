-RUSYA'NIN TAHIL İHRACATINI YASAKLAMA KARARI LONDRA/KOPENHAG(A.A) - 06.08.2010 - Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Rusya'nın tahıl ihracatını yıl sonuna kadar yasaklama kararının ardından Avrupa Borsalarında gıda ve bira üreticilerinin hisseleri değer kaybetmeye başladı. Yasaklama kararının andından hububat fiyatlarındaki artış, Avrupa Borsalarında Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg'in hisseleri yüzde 4,7, Hollandalı Heineken yüzde 3,4, Belçikalı InBev'in yüzde 3,2, İngiliz SABMiller'ın ise yüzde 1,81 oranında değer kaybetmesine neden oldu. İsviçreli gıda ve içecek üreticisi Nestle ve Fransız Danone'nin hisseleri yüzde 1,27, Unilever'in ise yüzde 1,79 oranında geriledi. Şikago Ticaret Borsasında da Eylül teslimi buğdayın kilesi yüzde 25 oranında değer kazandı. Buğdayın ton başına fiyatı Avrupa'da Temmuz başından bu yana yüzde 40'tan fazla artarak dün 230 avroya yükseldi ve son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en kurak yazı olması ve yangınların hububat ürünlerine verdiği zarar sonrasında tahıl ve un ihracatına 15 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında getirilen yasağı duyurdu.