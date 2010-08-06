T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

RUSYA'NIN TAHIL İHRACATINI YASAKLAMA KARARI LONDRA/KOPENHAG(A.A)

06 Ağustos 2010 18:26

-RUSYA'NIN TAHIL İHRACATINI YASAKLAMA KARARI LONDRA/KOPENHAG(A.A) - 06.08.2010 - Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Rusya'nın tahıl ihracatını yıl sonuna kadar yasaklama kararının ardından Avrupa Borsalarında gıda ve bira üreticilerinin hisseleri değer kaybetmeye başladı. Yasaklama kararının andından hububat fiyatlarındaki artış, Avrupa Borsalarında Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg'in hisseleri yüzde 4,7, Hollandalı Heineken yüzde 3,4, Belçikalı InBev'in yüzde 3,2, İngiliz SABMiller'ın ise yüzde 1,81 oranında değer kaybetmesine neden oldu. İsviçreli gıda ve içecek üreticisi Nestle ve Fransız Danone'nin hisseleri yüzde 1,27, Unilever'in ise yüzde 1,79 oranında geriledi. Şikago Ticaret Borsasında da Eylül teslimi buğdayın kilesi yüzde 25 oranında değer kazandı.  Buğdayın ton başına fiyatı Avrupa'da Temmuz başından bu yana yüzde 40'tan fazla artarak dün 230 avroya yükseldi ve son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en kurak yazı olması ve yangınların hububat ürünlerine verdiği zarar sonrasında tahıl ve un ihracatına 15 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında getirilen yasağı duyurdu.     

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24