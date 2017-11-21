Rusya’nın tahıl ihracatı, yüzde 29.5 arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) – Rusya’nın 2017-2018 tarım yılının başından itibaren ihraç ettiği buğday hacminin önceki yıla göre yüzde 26.3 arttığı belirtildi.

Rusya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Temmuz-15 Kasım 2017 tarihlerinde Rusya’dan 14 milyon 773 bin tonu buğday, iki milyon 777 bin tonu arpa, bir milyon 444 bin tonu mısır olan 19 milyon 118 bin ton tahıl ihraç edildiği kaydedilirken, önceki yılın aynı dönemine göre tahıl ihracatı yüzde 29.5 artış gösterdi.

2016-2017 tarım yılında Rusya 16 Kasım itibariyle 11 milyon 693 bin tonu buğday olmak üzere 14 milyon 766 bin ton tahıl ihraç etti. Toplam olarak geçen yıl içinde 27 milyon 75 bin tonu buğday olmak üzere 35 milyon 474 bin ton tahıl ihraç edilmişti.