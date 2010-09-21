-RUSYA'NIN TAHIL İHRACATI YASAĞI MOSKOVA (A.A) - 21.09.2010 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, tahıl ürünleri ihracatı yasağını bu yıl ekinlerin toplanmasından sonra kaldırabileceklerini söyledi. Rus haber ajansları, Medvedev'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ihracat yasağının ''sert ancak zorunlu'' bir önlem olduğunu söylediğini belirterek, ''Bu yasak ekinlerin toplanmasının ardından depolarımızda ne kadar ürünümüzün olduğu hesabını yaptıktan sonra iptal edilebilir'' ifadesini kullandığı duyurdu. Medvedev'in ihracat yasağının bu yıl kaldırılabileceği açıklaması, Başbakan Vladimir Putin'in daha önce yaptığı ihracat yasağının gelecek yıl ekinler toplanıncaya kadar süreceği yolundaki açıklamasıyla çeliştiği dikkat çekti. Rusya geçen yıl dünyanın en büyük üçüncü buğday ihracatçısıyken, bu yıl aşırı sıcak havalar yüzünden meydana gelen kuraklık yüzünden tüm tahıl ürünlerinin ihracatını 15 ağustostan itibaren belirsiz bir süreye kadar yasaklamıştı. Rusya Tahıl Birliği ağustos ayında yasağın başlamasından önce yaptığı açıklamada, geçen yıl 21,4 ton olan buğday ihracatının bu yıl 15 milyon tona düşmesini beklediklerini kaydetmişti. Tarım Bakanı Yelena Skrinnik, Medvedev tarafından kabulünde yaptığı açıklamada, Rusya'da şu ana kadar 54 milyon ton tahıl toplandığını belirterek, ekinlerin kasım ayının sonunda toplandığı Sibirya ve Urallar bölgesinde de 10 milyon ton ürün toplanmasını beklediklerini söyledi. Skrinnik, geçen yıldan depolarında 26 milyon ton tahıl olduğunu ve tahminlerine göre toplam 90 milyon ton tahıllarının olacağını ifade ederek, yıllık ihtiyaçlarının 77 milyon ton açıklandığını ve gelecek yıl için yeterli rezerv tahıla sahip bulunacaklarını kaydetti. Rusya'nın tahıl ürünleri ihracatına yönelik yasağı ilan etmesinin ardından dünya genelinde buğday fiyatları artarken, tahıl ürünleri ihracatçıları yasağa tepki göstererek Rusya'nın stoklarında iç ihtiyacı karşılayacak yeterli derecede tahılı bulunduğunu savunmuşlardı.