"Rusya'nın Suriye'ye denizden askeri ikmali artıyor"

Reuters haber ajansı, Rusya'nın Suriye'de hava operasyonlarını büyük oranda azaltmasına rağmen deniz yoluyla yaptığı askeri ikmali artırdığını öne sürdü.

Ajansın haberine göre, Rusya ve Suriye arasında gidip gelen Rus gemileriyle ilgili hareketliliğe dair göstergeler, Moskova'nın Suriye ordusuna deniz yoluyla gönderdiği yardımları artırdığını ve Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını önemli oranda devam ettirdiğini ortaya koyuyor.

Reuters, araştırmasının gemi yoluyla sevkiyat verileri, resmi bilgiler, askeri güvenlik kaynaklarının verdiği tüyolar ve Akdeniz'e giden Rus gemilerinin boğazlardan geçişi sırasında çekilen fotoğrafların incelenmesine dayandığını aktarıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, Suriye'deki askeri güçlerinin büyük bölümünü çekeceğini belirtmişti.



"Yüklü giden ve yüklerini boşaltıp dönen gemiler"



Ajans, Rusya ile Suriye arasındaki deniz trafiğinde kullanılan, Rus donanmasına ait Yauza adlı kargo gemisinin bu açıklama ardından Kuzey Buz Denizi'ndeki limanına dönmesinin beklendiğini, ancak bunun gerçekleşmediğine dikkat çekiyor:

"Bunun yerine, Putin'in 14 Mart'taki açıklamasından üç gün sonra, Rusya donanması ait bir buz kıran gemisi ve Rusya'nın askeri operasyonlarının ana ikmal gemilerinden olan Yauza, Karadeniz'deki Novorossiysk limanından ayrılıp Rusya'nın Suriye'de donanma tesisinin bulunduğu Tartus'a doğru yola çıktı."

"Taşıdığı ne ise ağırdı. Suyun içine o kadar batmıştı ki gemi yük çizgisi zar zor görünüyordu."

Reuters başka Rus gemilerinin hareketliliğine de dikkat çekti:

"Moskova'nın güçlerini kısmi olarak geri çekme açıklamasından sonra Rusya, sıklıkla askeri birlik ve askeri mühimmat taşımada kullanılan iki çıkarma gemisini, Caesar Kunikov ve Saratov'u, Yauza'nın yanında Suriye'ye yolladı. Suriye'ye yol alırken yüklü görünen Saratov, 14 Mart'ta dönüşte görüntülendiğinde gemi yük çizgisi açık bir biçimde farklıydı."

"Aynı dönemde savaş gemileri Alexander Otrakovsky ve Minsk ile bir yardımcı gemi olan Dvinitsa-50 de Rusya'ya geri dönerken boğazlardaki geçişleri sırasında görüntülendi. Alexander Otrakovsky ve Dvinitsa-50'nin yükleri boşaltılmış görünüyordu."



"Suriye ordusuna büyük ikmal desteği"



Ajans, araştırmasının gönderilen mühimatın geri çekilenden daha fazla olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti:

"Reuters'ın analizi, Putin'in kısmi çekilme açıklamasından sonra geçen iki hafta içinde bu ve diğer Rus gemilerinin hareketliliklerin, Rusya'nın aslında, bu dönemde Suriye'ye, geri çekilenden çok daha fazla askeri mühimmat ve tedarik malzemesini deniz yoluyla gönderdiğini gösterdiğini ortaya koyuyor”.

Ajansa göre Suriye'ye giden gemilerin ne taşıdığı ve askeri uçakların eşlik ettiği büyük kargo uçaklarıyla ne kadar askeri mühimmatın Rusya'ya geri gönderildiği bilinmese de denizdeki hareketlilikler, Rusya'nın Suriye'deki askeri alt yapısını korduğunu ve Suriye ordusuna ikmali sürdürdüğüne işaret ediyor.

Moskova merkezli askeri düşünce kuruluşu CAST'da görevli kıdemli araştırmacı Mikhail Barabanov Reuters'a, Rus askeri gücünün ana kısmının fiili olarak Suriye'de kaldığını bu yüzden deniz trafiğini azaltmak için bir neden bulunmadığını, Suriye ordusuna tedariğin de önemli bir düzeyde kalmaya devam ettiğini söyledi.