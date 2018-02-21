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Dünya

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezine saldırı düzenlendi

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinden yapılan açıklamada "Yasa dışı silahlı oluşumların saldırısı nedeniyle Doğu Guta'da büyük tahribat ve sivil ölümler olduğu" bildirildi

21 Şubat 2018 02:53

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi, bugün yasadışı silahlı oluşumların yoğun saldırısına uğradığını belirtti. Rus askerler arasında ölü ve yaralıların olmadığı kaydedildi.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinin açıklamasında, "Bugün Şam'ın sivil mahalleleri ve otelleri ve ayrıca Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi, Doğu Guta'daki yasadışı silahlı oluşumlar tarafından yoğun bombardımana maruz kaldı. Kentte büyük tahribat ve masum siviller arasında ölüler var" dendi.

Açıklamada, "Rus askerler arasında ölü veya yaralılar yok" diye kaydedildi.

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