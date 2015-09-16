'Rusya'nın Suriye'de hava üssü kurma planı yok'

ABD Savunma Bakanlığı'nın "Lazkiye'de Rus hava üssü kuruluyor" iddiasına Rus uzmanlar, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirterek, "Lazkiye'de hava üssü kurulması, Rusya'nın çıkarına olmaz" ifadelerine yer verdi.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki Rus askeri hareketliliğini yakından takip ettiğini söyleyerek, "Rusya'nın son günlerde Lazkiye ve kentteki havaalanı çevresine personel ve ekipman gönderdiğine dair belirtiler gördük. Bu durum, Moskova'nın orada bir çeşit ileri hava harekat üssü kurma niyetinde olduğuna işaret ediyor" demişti.

'Lazkiye'de hava üssü Rusya'nın çıkarına olmaz'

Sputnik'in haberine göre, emekli Korgeneral Yevgeniy Bujinskiy'e göre, Lazkiye'de hava üssü kurulması, Rusya'nın çıkarına olmaz. Bölgede üs kurmak, maddi ve teknik açıdan çok zor bir hamle olacağını için böyle bir adım atmak çok mantıklı değil.

Emekli general, hava üssü kurmak yerine insani yardımlar da dahil olmak üzere çeşitli türden yardımların ulaştırılmasını sağlayacak bir havaalanının yenilenmesini daha doğru buluyor.

ABD'nin iddialarını reddeden Bujinskiy, "Eğer Rus askerleri orada bir şeyler yapıyorsa, bu ancak insani yardımlar için iniş-kalkış pisti tadilatı olabilir" dedi.

'IŞİD'in Şam Havalimanını ele geçirme riski artıyor'

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Bujinskiy, IŞİD'in Şam Havalimanı'nı ele geçirme riski arttığı için Lazkiye'deki havaalanını yenilemenin tamamen meşru olacağını vurguladı.

'Tartus Limanı da dahil tüm tesisler savunma amaçlı'

Rusya Jeopolitik Sorunlar Akademisi Başkanı Emekli General Leonid İvaşov'a göreyse, Pentagon'un açıklamalarını propaganda amaçlı ve gerçeklikten uzak.

Lazkiye'de hava üssü kurma planının bulunmadığını bildiğini belirten İvaşov, "Askeri tesisler kurmak, egemen devletlerle askeri-teknik işbirliği anlaşmaları imzalamak bizim yasal hakkımız. Hiç kimsenin bu ilişkilere müdahale etme hakkı bulunmuyor" dedi.

Rus uzman, Tartus Limanı'ndaki üs de dahil olmak üzere, Suriye'deki Rus askeri varlıklarının tamamen savunma amaçlı olduğunun da altını çizdi: "Suriye ile askeri-teknik işbirliği içinde olan Rusya, ABD'nin inisiyatifiyle düzenlenen saldırılara karşı Suriye halkını koruyor."