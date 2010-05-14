Rusya'nın Suriye ziyaretinden savaş uçağı ve tanksavar çıktı

T24 - Rusya Suriye'ye savaş uçakları, tanksavar silahlar ve hava savunma sistemleri satacak. Bu arada İsveç, kızını kaçırarak ülke dışına çıkarma planı yapmakla suçlanan Suriyeli diplomatı sınır dışı etti.





Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi yetkilisi Mikhail Dimitriyev, Rusya'nın Suriye'ye MİG-29 tipi savaş uçakları, Pantsir kısa menzilli karadan havaya füzeler ve uçaksavar sistemleri temin edeceğini söyledi.





Dimitriyev, Suriye'ye ne çeşit tanksavar silah satılacağı konusundaysa bilgi vermedi.





İki ülke arasında varılan anlaşmanın, militan grupları desteklediği gerekçesiyle Şam'a yaptırım uygulayan ABD ve İsrail tarafından kaygıyla izleneceğine dikkat çekiliyor.







Suriyeli diplomata İsveç'ten sınırdışı







Savcı Katarina Lenter, Dışişleri Bakanlığı'nın istenmeyen kişi ilan ettiği diplomatın hafta başında ülkeden ayrıldığını belirtti.





Lenter, kaçırma planının nedeninin, diplomatın, kızının İsveç'teki erkek arkadaşını tasvip etmemesi olduğunu söyledi.





Savcı, diplomatik dokunulmazlığı olduğu için Suriyeli hakkında dava açılamadığını, ancak plan konusunda yardımcı olduğu sanılan kişinin cezaevinde tutulduğunu ifade etti.

