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Dünya

Rusya'nın Sudan Büyükelçisi resmi konutunda ölü bulundu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ağustos (DHA) - Rusya'nın Sudan Büyükelçisi Mirgayas Shirinskiy Sudan'ın başkentindeki resmi konutunda ölü bulundu

24 Ağustos 2017 02:40

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ağustos (DHA) - Rusya\'nın Sudan Büyükelçisi Mirgayas Shirinskiy Sudan\'ın başkentindeki resmi konutunda ölü bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi\'nden Rus haber ajansı Ria Novosti\'ye yapılan açıklamada, \"23 Ağustos\'ta Rusya\'nın Sudan Büyükelçisi Mirgayas M. Shirinskiy\'in Hartum\'da yaşamını yitirdiğini üzüntüyle bildiriyoruz. Rusya Büyükelçiliği yetkililerinden detaylı bilgi aldıktan hemen sonra büyükelçimizin ölümü hakkında açıklama yapacağız\" denildi.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, diplomatın ölümü nedeniyle taziye mesajlarını iletirken, büyükelçinin iki ülke ve halk arasındaki ilişkilerin gelişmesi için dostça çabalar sarf ettiğini kaydetti.

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