Rusya'nın Stavropol kentinde iki canlı bomba kendini havaya uçurdu!

Rusya'nın güneybatı kesimindeki Stavropol kentinde polis merkezine intihar saldırısı düzenlendi. Russia Today, İki bombacının kendini havaya uçurduğunu belirtti. Saldırıda canlı bombalar dışında hayatını kaybeden polis ya da sivil kaybı olmadığı bildirildi. Canlı bomba saldırısına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov saldırının arkasındakilerin kim olduğunu anlamak için çabalarının sürdüğünü belirtti. Peskov, "Bu bir terör tehdidi ya da çete işi mi, bu sorunun yanıtını vermek şu şartlar altında zor" dedi.

Canlı bombaların Stavropol'daki polis merkezini hedef aldığı iddia edildi. Çatışma yerinden makineli tüfek seslerinin de duyulduğu belirtildi. Rus güvenlik yetkilileri saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Yerel ajanslar, saldırıda polis ve sivil kaybı yaşanmadığını iddia ediyor.

Sergey Karamişev adlı üst düzey polis yetkilisi, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Sabahtoplantı yapıyorduk. O sırada beş patlama sesi duyuldu. Üç bombacı kendini patlattı" dedi. Patlamalardan birinin el bombası atılması sonucu yaşandığı bildirildi. Beşinci patlama sesinin kaynağı ise bilinmiyor.

Öte yandan Rus polisinin son zamanlarda intihar eylemi beklediği ve teyakkuzda olduğu da bilgisi verildi.

Rusya Federasyonu'nun güneybatı kesimindeki Stavropol Krayı'nın merkez şehri. Çerkezler şehri "Şetkale" olarak adlandırıyor.

Stavropol bölgesi, Kuzey Kafkasya yakınında yer alıyor. Kuzey Kafkasya'da bulunan Dağıstan'da son bir ay içinde polis kontrol noktaları ve karakollara iki kez saldırıdüzenlenmişti. Bu saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Life News, saldırının gerçekleştirildiği noktada çekilen ilk görüntüleri takipçileriyle paylaştı: