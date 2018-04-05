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Dünya

Rusya'nın sınır dışı kararı aldığı ABD'li diplomatlar elçilikten ayrılıyor

Rus ajanın zehirlenmesi sonrasında 20'den fazla ABD ve NATO ülkesi toplam 150 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı

05 Nisan 2018 12:10

Moskova'nın eski Rus ajan Sergey Skripal'in kızıyla birlikte İngiltere'de zehirlenmesi sonrası ABD ve Batı ülkelerinin, Rusya'ya yönelik diplomatik yaptırımlarına yanıt kapsamında sınır dışı etmeye karar verdiği 60 ABD'li diplomatın ilk bölümü başkentteki Washington Büyükelçiliği'nden ayrıldı.

Rusya'nın ABD'li diplomatlara ülkeden ayrılmaları için tanıdığı sürenin sona ermesinin ardından onlarca ABD'li diplomat ve ailesi sabah saatlerinde 3 otobüs ve 1 minibüs ile Moskova'daki Washington Büyükelçiliği'nden havalimanına doğru yola çıktı.

Londra'nın Skripal'lerin zehirlenmesinden Rusya'yı 'somut kanıt göstermeden' sorumlu tutması sonrası ABD ve 20'den fazla AB ve NATO ülkesi toplamda 150'den fazla Rus diplomatı İngiltere ile dayanışma gerekçesiyle sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya da misilleme olarak bu ülkelerin diplomatlarını sınır dışı etmeye karar vermişti. 

Moskova,ABD'nin 60 diplomatını sınır dışı etmenin yanında ABD'nin St. Petersburg kentindeki konsolosluğunu da kapattığını duyurmuştu.

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