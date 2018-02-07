Rusya'nın Şam Ticaret Temsilciliği'ne bombalı saldırı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Şubat (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Şam Ticaret Temsilciliği binasına bombalı bir saldırı gerçekleştirildiğini, olay sırasında kimsenin zarar görmediğini, fakat binanın ciddi zarar gördüğünü bildirdi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “6 Şubat’ta yerel saatle 16:00’da Rusya Federasyonu’nun Şam Ticaret Temsilciliği binasına düzenlenen saldırı sonucunda binaya bomba atıldı” denildi.

Dışişleri Bakanlığı olay sonucunda yaralı ve ölü bulunmadığını belirterek binaya ciddi maddi zarar verildiğinin altını çizdi.