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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne saldırı

Rusya’nın Şam Büyükelçiliği’ne iki havan topu mermisi atıldı.

28 Aralık 2016 23:03

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Şam Büyükelçiliği binasını hedef alan iki havan topu mermisi atıldığı belirtildi. Açıklamada, havan topu mermilerinin patlamadığı vurgulanarak, birinin avluya, diğerinin de büyükelçiliğin yakınına düştüğü ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, havan topu mermilerinin özel güvenlik birimleri tarafından etkisiz hale getirileceği kaydedildi.

Rus yetkililer, saldırıdan Suriye'deki soruna barışçıl bir çözüm getirilmesini istemeyen "aşırı” grupları sorumlu tuttu.

Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın en önemli müttefiki sayılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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