Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne havanlı saldırı!

Rus Dışişleri, dün Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne havan topu mermisi saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alana habere göre, Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kimsenin zarar görmediği belirtilen saldırının radikal grupların kontrolünde olan Cobar'dan düzenlendiği kaydedildi.

Bir tane de okula isabet etti

Dışişleri'ne göre, iki saat süren saldırıda havan mermilerinden biri de büyükelçilik yakınlarındaki bir okulun çatısına isabet etti, fakat mermi infilak etmedi.

"Rus diplomatik temsilciliğine düzenlenen son saldırıyı güçlü bir biçimde kınıyoruz" denilen açıklamada, "Rusya Suriye'deki terörist gruplar ile tavizsiz mücadele politikasına devam edecek" vurgusu yapıldı.

Bu, Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne bu ay düzenlenen ikinci saldırı. Elçilik binasına 3 Ekim'de düzenlenen saldırının da Cobar'dan gerçekleştirildiği belirtilmişti. Bu saldırıda da ölen ya da yaralanan olmamıştı.