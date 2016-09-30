"Rusya'nın saldırılarında 3 bin 800 sivil öldü"

Rusya'nın Suriye'de hava saldırılarına başlamasının üzerinden tam bir yıl geçti.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus saldırılarında yaklaşık 3 bin 800'ü sivil 9 bin 300'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, saldırılarda IŞİD üyesi 2 bin 700'den fazla cihatçı öldürüldü.

Gözlemevi, farklı gruplardan yaklaşık 2 bin 800 muhalifin de öldürüldüğünü kaydetti.

Londra merkezli örgüte göre Rus saldırıları sonucu Suriye'de 20 bin sivil de yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, Rus saldırıları sonucu ölenlerin sayısının daha da fazla olabileceğini söyledi.

Rami Abdülrahman, Suriye'de hava saldırılarına katılan bazı uçakların esasında hangi ülkeye ait olduğunun belli olmadığına dikkat çekti.

Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek vermek için 30 Eylül 2015'te Suriye'de hava saldırılarına başlamıştı.

Kremlin, Washington'un uyarılarına rağmen Suriye'deki hava saldırılarını sürdüreceğini vurgulamıştı.

Esad yanlısı güçler ve Rus hava kuvvetleri, muhaliflerin elindeki Halep kentinin doğusunu geri almak için geçen haftadan bu yana bombardımanı sürdürüyor.

Suriye'nin 5,5 yılık iç savaşında görülen en büyük saldırılardan biri olarak görülen bu bombardıman, Rusya ve ABD'nin öncülüğünde gerçekleşen çatışmasızlık anlaşmasının çökmesinin ardından gerçekleşmişti.

Bu anlaşma, 2011 yılından bu yana 300 bin insanın hayatını kaybettiği iç savaşını bitirme yolunda atılmış diplomatik adımlardan biriydi.

ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın Halep'teki saldırılarını "barbarca" şeklinde niteleyerek kınamıştı.

Çarşamba günü Halep kentinin doğusunda iki büyük hastane bombalanmıştı.

Halep'te 100 bin çocuk yaşıyor.