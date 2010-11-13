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Spor

RUSYA'NIN RAKİBİ BREZİLYA TOKYO (A.A)

13 Kasım 2010 16:44

-RUSYA'NIN RAKİBİ BREZİLYA TOKYO (A.A) - 13.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda, Japonya'yı 3-2 yenen Brezilya, finalde Rusya'nın rakibi oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden şampiyonada bugün, Dörtlü Final maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşan Brezilya, karşılaşmadan 22-25, 33-35, 25-22, 25-22 ve 15-11'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı ve finale yükseldi.   2006'da da Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 15. Dünya Şampiyonası'nda finalde yine bu 2 takım karşılaşmış ve Brezilya'yı 3-2 yenen Rusya şampiyon olmuştu. 1952 yılından bu yana yapılan şampiyonada Rusya'nın 1 altın, 3 bronz, Brezilya'nın ise 2 gümüş madalyası bulunuyor.  

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