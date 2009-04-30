Rusya'nın Paris Hilton'u en meşhur gelin adayı seçildi

Rus Tatler dergisi son sayısında Rusya'nın, en zengin ve en kıskanılan gelin adayları listesini yayınladı.Tattler dergisinin yayınladığı listenin ilk sırasında televizyon sunucusu Ksenia Sobchak yer alırken onu eski jimnastikçi yeni politikacı Alina Kabaeva izledi. Üçüncü sırada ise aktris Nadejda Mikhalkova bulunuyor. `Rusya'nın Paris Hilton'u olarak bilinen sunucu Ksenia Sobchak'ın, mavi renkli Bentley marka bir otomobili ve Moskova'nın en prestijli semti Tverskaya-Yamskaya'da dairesi bulunuyor. Sosyetik güzel bağlantılarını kullanarak çok kısa zamanda yükseldi ve şu an ünlü bir Rus kanalının tanınan yüzü oldu. Gazeteciler onun insanlarla iletişimini üst düzeyde olduğunu ve programları ustaca yönettiğini söylüyor. 26 yaşındaki gelin adayı aynı zamanda Başbakan Vladimir Putin'in yakın arkadaşı olan ve St. Petersburg'un ilk Belediye Başkanı Anatoly Sobchak'ın kızı.`En kıskanılan gelinler' listesinin ikinci sırasında yer alan Alina Kabaeva, kısa süre önce yayınlanan `en seksi kadın politikacılar' sıralamasında da üçüncü sırada yer almıştı.Kabaeva'nın yine Moskova'nın en prestijli semtlerinden birisi olan Krasnaya Presnya da apartmanları var. Gazeteciler, eski olimpiyat şampiyonu jimnastikçi ve yeni milletvekili Alina Kabaeva için onu değerli yapanın mal varlığı değil devletin önemli kademelerindeki kişileriyle olan iyi ilişkileri olduğunu söylüyorlar. Gelin adayı 26 yaşında.Listenin 3. sırasında yaptığı prodüksiyonlarla isminden çok sık söz ettiren ve sinema dünyasında güçlü bağlantıları olan aktris Nadejda Mikhalkova var. Gelin adayı Nikolinoy Gore bölgesinde bulunan rezidansında yaşıyor.Listenin 4. sırasında Sovyetler Birliği'nin son lideri Mikhail Gorbaçev'in torunu Anastasya Vigranskaya yer alıyor. Gazeteciler, Vigranskaya'nın İspanya kraliyet ailesiyle arasının çok iyi olduğunu söylüyor. Gelin adayının dikkatini çekmek için ise onun yaşlarında olmak ve karizmatik görünmek gerekiyor. 5 sırada ise kendi giyim markasını yaratan ve Rus milyarderlere hitap eden 3 katlı butiği olan 33 yaşındaki Alena Ahmadullina var. Gelin adayının St. Petersburg'un milyarderleri ve sosyetesi ile çok iyi diyalogları olduğu söyleniyor.