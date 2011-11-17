T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'nın onayı bekleniyor VİYANA (A.A)

17 Kasım 2011 16:40

-Rusya'nın onayı bekleniyor VİYANA (A.A) - 17.11.2011 - Birleşmiş Milletler (BM)Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesi (ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin) ile Almanya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu olağan toplantısına, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir karar tasarısı sunmaya hazırlandığı bildirildi.  Hazırlanan karar tasarısına ilişkin AA muhabirine bilgi veren diplomatik bir kaynak, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin ile Almanya'nın ortak imzasıyla hazırlanan karar tasarısında, "İran'ın nükleer programının askeri boyutundan ciddi endişe duyulduğunun" dile getirildiğini belirterek, İran'ın nükleer dosyasının BM Güvenlik Konseyi'ne yeniden gönderilmesine gerek duyulmadığı görüşünün savunulduğunu kaydetti.  Aynı kaynak, İran'a "UAEK ile şeffaf işbirliği" çağrısı yapıldığını da ifade ederek, gelecek yıl Mart ayında yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısında konunun yeniden ele alınmasının talep edildiğini bildirdi.  Bu arada 5+1 olarak anılan ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin ile Almanya'nın İran'ın nükleer programına ilişkin hazırladığı ortak karar tasarısının toplantıda oylanabilmesi için Rusya Federasyonu'nun onayının beklendiği öğrenildi.  Moskova'dan onay gelmesi halinde karar tasarısı bugün öğleden sonra başlayacak olan ikinci oturumda yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin oylamasına sunulacak. Avrupa Birliği (AB) adına da dönem başkanı Polonya tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Polonya'nın AB adına yaptığı açıklamada UAEK başkanı Amano'nun, İran'ın nükleer programına ilişkin hazırladığı son raporunun desteklendiği belirtildi ve İran yönetimine "UAEK ile şeffaf işbirliği yaparak nükleer programı üzerindeki kaygıları giderme" çağrısı yapıldı. Toplantının yarın akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24