-Rusya'nın onayı bekleniyor VİYANA (A.A) - 17.11.2011 - Birleşmiş Milletler (BM)Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesi (ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin) ile Almanya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu olağan toplantısına, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir karar tasarısı sunmaya hazırlandığı bildirildi. Hazırlanan karar tasarısına ilişkin AA muhabirine bilgi veren diplomatik bir kaynak, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin ile Almanya'nın ortak imzasıyla hazırlanan karar tasarısında, "İran'ın nükleer programının askeri boyutundan ciddi endişe duyulduğunun" dile getirildiğini belirterek, İran'ın nükleer dosyasının BM Güvenlik Konseyi'ne yeniden gönderilmesine gerek duyulmadığı görüşünün savunulduğunu kaydetti. Aynı kaynak, İran'a "UAEK ile şeffaf işbirliği" çağrısı yapıldığını da ifade ederek, gelecek yıl Mart ayında yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısında konunun yeniden ele alınmasının talep edildiğini bildirdi. Bu arada 5+1 olarak anılan ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin ile Almanya'nın İran'ın nükleer programına ilişkin hazırladığı ortak karar tasarısının toplantıda oylanabilmesi için Rusya Federasyonu'nun onayının beklendiği öğrenildi. Moskova'dan onay gelmesi halinde karar tasarısı bugün öğleden sonra başlayacak olan ikinci oturumda yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin oylamasına sunulacak. Avrupa Birliği (AB) adına da dönem başkanı Polonya tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Polonya'nın AB adına yaptığı açıklamada UAEK başkanı Amano'nun, İran'ın nükleer programına ilişkin hazırladığı son raporunun desteklendiği belirtildi ve İran yönetimine "UAEK ile şeffaf işbirliği yaparak nükleer programı üzerindeki kaygıları giderme" çağrısı yapıldı. Toplantının yarın akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.