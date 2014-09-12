Rusya'nın milli petrol şirketinin karı yüzde 41 geriledi

Amerika ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik uyguladığı ekonomik ambargolar Rusya’nın en büyük enerji şirketlerinden Gazpromu vurdu. Gazprom’un ilk çeyrek net kârı yüzde 41 düşerek 6.19 milyar dolara geriledi. Şirket yaptığı açıklamada 2014 yılının ilk çeyreğinde operasyon maliyetlerinin ise yüzde 14.7 arttığını açıkladı. Bu rakam AB ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan doğalgaz ambargosunun ilk somut verisi olarak gösterildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, uzmanlar, şirketin gelirlerinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 artmasına rağmen karında görülen düşüşün beklentilerin üzerinde olduğunu vurguluyor. Rusya'nın doğalgaz şirketi Gazprom, ülkenin doğalgaz rezervlerini yurt dışına pazarlayan tekel konumunda bulunuyor.

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesinde bu şirketin de ismi yer alıyor. Avrupa’nın tükettiği toplam doğalgazın yaklaşık yüzde 30'u Rusya tarafından sağlanırken, bu gazın yaklaşık yüzde 60’ı da Ukrayna’dan geçen boru hatları aracılığıyla taşınıyor.