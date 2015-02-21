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Ekonomi
Deutsche Welle

Rusya'nın kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notuyla ilgili açıklamada bulundu.

21 Şubat 2015 12:26


Moody's'in duyurusunda, Rusya'nın kredi notunun "Baa3"den "Ba1"e düşürüldüğü, not görünümünün de "negatif"te bırakıldığı belirtildi.

Rusya'nın kredi notu böylece "yatırım yapılamaz" olarak yorumlanan ıskarta seviyesine çekilmiş oldu.

Moody's, kararına, Ukrayna krizi, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Batılı ülkelerce Moskova'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımları gerekçe gösterdi.

Moody's, geçen ay Rusya'nın kredi notunu "Baa2"den "Baa3"e düşürdüğünü açıklamıştı.

Standard & Poor's 26 Ocak'ta yaptığı açıklamayla, Rusya'nın "BBB-" olan kredi notunu "yatırım yapılamaz" seviye olarak kabul edilen "BB+"ya düşürerek Moskova'yı ıskartaya çıkartan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları arasında başı çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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