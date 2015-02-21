Rusya'nın kredi notu düşürüldü



Moody's'in duyurusunda, Rusya'nın kredi notunun "Baa3"den "Ba1"e düşürüldüğü, not görünümünün de "negatif"te bırakıldığı belirtildi.

Rusya'nın kredi notu böylece "yatırım yapılamaz" olarak yorumlanan ıskarta seviyesine çekilmiş oldu.

Moody's, kararına, Ukrayna krizi, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Batılı ülkelerce Moskova'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımları gerekçe gösterdi.

Moody's, geçen ay Rusya'nın kredi notunu "Baa2"den "Baa3"e düşürdüğünü açıklamıştı.

Standard & Poor's 26 Ocak'ta yaptığı açıklamayla, Rusya'nın "BBB-" olan kredi notunu "yatırım yapılamaz" seviye olarak kabul edilen "BB+"ya düşürerek Moskova'yı ıskartaya çıkartan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları arasında başı çekmişti.