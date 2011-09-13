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Dünya

Rusya'nın insanlı uçuşları yeniden MOSKOVA (A.A)

13 Eylül 2011 21:56

-Rusya'nın insanlı uçuşları yeniden MOSKOVA (A.A) - 13.09.2011 - Rusya uzay kurumu, bir sonraki insanlı Soyuz füzesi uçuşunun 12 Kasım'da yapılacağını ve böylece Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) astronot taşıma işine devam edilebileceğini bildirdi. Rus uzay ajansı Roskosmos'tan yapılan açıklamada, Progress yük gemilerinin 30 Ekim 2011 ve 26 Ocak 2012, insanlı Soyuz kapsüllerinin de bu yılın 12 Kasım ve 20 Aralık tarihlerinde uzaya gönderileceği belirtildi. Açıklamada, Roskosmos'un Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile UUİ'ye bundan sonra yapılacak seyahatlerin planlanması için temas halinde bulunduğu kaydedildi. Roskosmos, geçen ay bir Progress yük gemisinin fırlatma işleminin başarısız olmasından sonra tüm Soyuz füze uçuşlarını yeni bir emre kadar durdurmuştu.  Amerikan uzay mekiklerinin bu yaz emekliye ayrılmasıyla Soyuz füzeleri yörüngedeki UUİ'ye tek mürettebat taşıma yöntemi olarak kaldı. Öte yandan, Rus yetkililer de geçen hafta, Progress gemisinin fırlatılmasındaki sorunun, yakıt taşıma sistemindeki bir teknik hatadan kaynaklandığını belirterek, bu arızanın "tesadüf eseri" olduğu değerlendirmesinde bulunmuşlardı. 2 Rus kozmonot ile 1 Amerikalı astronotun cuma günü Dünya'ya dönmesiyle, uzay istasyonunda 1 Rus, 1 Amerikalı ve 1 Japon kalacak.

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