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Dünya

Rusya'nın hava saldırısında yedi IŞİD komutanını etkisiz hale getirdi

Moskova, 2 Ekim (DHA) - Rusya son 2 gün içerisinde Suriye’de Fırat’ın doğu kıyısında yedi IŞİD saha komutanını ve en az 304 militanı etkisiz hale getirirken 200'den fazla militanı yaraladı

03 Ekim 2017 14:52

Moskova, 2 Ekim (DHA) - Rusya son 2 gün içerisinde Suriye’de Fırat’ın doğu kıyısında yedi IŞİD saha komutanını ve en az 304 militanı etkisiz hale getirirken 200\'den fazla militanı yaraladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, öldürülenler arasında Fırat bölgesinde IŞİD birliklerinin eylemlerini koordine eden Kazakistanlı Abu İslam el Kazaki’nin yer aldığını belirtirken, Suriye\'nin Deyrizor şehrinde gerçekleştirilen hava saldırısında en az 304 militanın etkisiz hale getirildiğini ve 200\'den fazla militanın yaralandığını duyurdu.
Aynı zamanda, IŞİD militanlarının toplanma ve hazırlık merkezleri ile 3 yönetim noktası, 8 tank ve 4 silah deposunun da imha edildiği belirtildi.
Konaşenkov, Rus uçaklarının etkili atışlarının teröristlerin Fırat çevresindeki bölgelerden temizlenmesini sağladığını da kaydetti.

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