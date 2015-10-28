T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Rusya'nın hava saldırılarından kaçırılan 500'den fazla IŞİD'li, Türk uçaklarıyla Yemen'e götürüldü"

Suriye Kara Kuvvetleri Sözcüsü: Uçaklardan ikisi Türk Havayolları’na aitti

28 Ekim 2015 00:28

Suriye Kara Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ali Mayhub, Rusya'nın Suriye’deki hava saldırılarından kaçırılan 500’den fazla IŞİD militanının Türkiye’den gelen uçaklarla Yemen’e götürüldüğünü öne sürdü. Uçaklardan ikisinin THY'ye ait olduğunu belirten Mayhub, istihbarat verilerine göre kısa süre içinde çok sayıda IŞİD militanının daha Suriye’den Yemen’e götürüleceğini söyledi

Sputnik'te yer alan habere göre Ria Novosti haber ajansına konuşan Mayhub, “İstihbarat verilerine göre 26 Ekim’de Türkiye’den kalkan dört uçak Aden’e ulaştı. Uçaklardan ikisi Türk Havayolları’na, biri Katar Havayolları’na biri de Birleşik Arap Emirlikleri’ne aitti. Uçaklarda Rusya’nın hava saldırılarından kurtarılmak üzere götürülen 500’ü aşkın IŞİD militanı vardı” dedi.

 

"Husilere yönelik operasyonlarına katılacaklar"

 

Suriyeli askeri yetkili, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan görevlilerin militanları Yemen’deki havaalanında karşıladığını belirtti. IŞİD militanlarının Yemen’de Suudi güçlerin öncülüğünde Husilere yönelik operasyonlarına katılmak üzere bu ülkeye götürüldüğünü ifade eden Mayhub, istihbarat verilerine göre kısa süre içinde çok sayıda IŞİD militanının daha Suriye’den Yemen’e götürüleceğini söyledi.

THY'nin Yemen'e IŞİD militanı taşıdığı iddiaları daha önce de İran basını tarafından gündeme getirilmiş ve Türk yetkililer tarafından reddedilmişti.

 

ETİKETLER

Suriye Kara Kuvvetleri SözcüsüTuğgeneral Ali Mayhubışidthyyemensputnik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24