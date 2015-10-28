"Rusya'nın hava saldırılarından kaçırılan 500'den fazla IŞİD'li, Türk uçaklarıyla Yemen'e götürüldü"

Suriye Kara Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ali Mayhub, Rusya'nın Suriye’deki hava saldırılarından kaçırılan 500’den fazla IŞİD militanının Türkiye’den gelen uçaklarla Yemen’e götürüldüğünü öne sürdü. Uçaklardan ikisinin THY'ye ait olduğunu belirten Mayhub, istihbarat verilerine göre kısa süre içinde çok sayıda IŞİD militanının daha Suriye’den Yemen’e götürüleceğini söyledi

Sputnik'te yer alan habere göre Ria Novosti haber ajansına konuşan Mayhub, “İstihbarat verilerine göre 26 Ekim’de Türkiye’den kalkan dört uçak Aden’e ulaştı. Uçaklardan ikisi Türk Havayolları’na, biri Katar Havayolları’na biri de Birleşik Arap Emirlikleri’ne aitti. Uçaklarda Rusya’nın hava saldırılarından kurtarılmak üzere götürülen 500’ü aşkın IŞİD militanı vardı” dedi.

"Husilere yönelik operasyonlarına katılacaklar"

Suriyeli askeri yetkili, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan görevlilerin militanları Yemen’deki havaalanında karşıladığını belirtti. IŞİD militanlarının Yemen’de Suudi güçlerin öncülüğünde Husilere yönelik operasyonlarına katılmak üzere bu ülkeye götürüldüğünü ifade eden Mayhub, istihbarat verilerine göre kısa süre içinde çok sayıda IŞİD militanının daha Suriye’den Yemen’e götürüleceğini söyledi.

THY'nin Yemen'e IŞİD militanı taşıdığı iddiaları daha önce de İran basını tarafından gündeme getirilmiş ve Türk yetkililer tarafından reddedilmişti.