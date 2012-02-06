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Ekonomi

Rusya'nın gaz sevki normale dönmeye başladı MOSKOVA (A.A)

06 Şubat 2012 18:20

-Rusya'nın gaz sevki normale dönmeye başladı MOSKOVA (A.A) - 06.02.2012 - Rusya'nın Bulgaristan, Slovakya, Avusturya, Macaristan, Polonya ve Yunanistan'a gaz sevkinin normal seviyesine yükseldiği, Romanya, Almanya ve İtalya'ya gönderdiği gazın miktarının da yükseldiği bildirildi. Rus haber ajansı RİA Novosti, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Marlene Holzner'ın yaptığı açıklamada, Rusya'nın geçen çarşamba gününden beri 9 Avrupa ülkesine verdiği gazın miktarını düşürdüğünü hatırlatarak, Slovakya, İtalya ve Avusturya'ya gönderilen gaz miktarında yüzde 30 civarında bir düşüş olduğunu kaydetti. Holzner, Bulgaristan, Slovakya, Avusturya, Macaristan, Polonya ve Yunanistan'a gaz sevkıyatının normal seviyesine geldiğini belirterek, İtalya, Romanya ve Almanya'ya gönderilen gaz miktarının da artmaya başladığını vurguladı. Gazprom Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın batı Avrupa ülkelerine gaz sevkıyatını bir kaç günlüğüne yüzde 10 oranında düşürdüğünü ancak durumun yeniden normale döndüğünü söylemişti. Bazı Avrupa ülkeleri geçen hafta yaptıkları açıklamada, hava soğukluğu artarken Rusya'dan aldıkları gaz miktarında düşüş olduğunu belirtmişlerdi. Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov da yaptığı açıklamada, kesinti durumunun ortadan kalktığını belirterek, ''Avrupa ülkelerinin gaz sevkıyatında kritik bir durum yok. Sevkıyatın sorunsuz olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz'' dedi.

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