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Ekonomi

Rusya'nın gayri safi milli hasılası yüzde 4,9 küçüldü

Rusya Federal İstatistik Servisi de Mayıs ayında sanayi üretiminin yüzde 5,5 küçüldüğünü açıkladı

26 Haziran 2015 23:04

Rusya Ekonomi Bakanlığı, Mayıs ayında yıllık bazda gayri safi milli hasılanın yüzde 4,9 küçüldüğünü açıkladı. Uzmanlara göre, ekonomisi Nisan ayında da yüzde 4,2 gerileyen Rusya'daki ekonomik kriz henüz dip seviyesini görmedi, krizin etkileri orta vadede devam edecek.

Gayri safi milli hasılanın Mayıs ayında yaşanan küçülmede sanayi üretiminde düşüş, hammadde üretiminde gerileme ve perakende sektöründe yaşanan durgunluk etkili oldu. 

Rusya Federal İstatistik Servisi de Mayıs ayında sanayi üretiminin yüzde 5,5 küçüldüğünü açıkladı. Bu oran 2009 krizinden bu yana en düşük rakam olarak kayıtlara geçti. Rusya Ekonomi Bakanlığı’na göre Ocak-Mayıs 2015 döneminde gayri safi milli hasıla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı.

Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, 2015’te gayri safi milli hasılanın yüzde 2,5 küçülmesini beklediklerini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ekonominin 2 yıllık bir sürede toparlanabileceğini belirtmişti.
 

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