Rusya'nın G8 toplantılarına katılımı askıya alındı

Nükleer Güvenlik Zirvesi (NSS) paralelinde, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin Rusya'ya karşı takınılacak tavrı ele almak üzere yapılan G7 toplantısından Moskova'ya yaptırım uyarısı çıktı, G8 toplantılarına katılımı askıya alındı.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında yayımlanan Lahey Bildirisi'nde, Rusya'nın adımlarının sonuçları olacağı teyit edildi.

Rusya'nın yaptığı uluslararası hak ihlalinin tüm uluslar açısından endişe kaynağı olması gerektiği belirtilen bildiride, Rusya'nın gerilimi tırmandırmayı sürdürmesi halinde, arasında Rus ekonomisi üzerinde önemli etkiler yaratacak sektörel yaptırımların devreye sokulmasının da bulunduğu adımları yoğunlaştırmaya hazır olunduğu vurgulandı.

G8 yerine G7

Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesi ve Ukrayna hükümetiyle doğrudan görüşmeye başlaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Mevcut şartlar altında, planlanan Soçi Zirvesi'ne katılmayacağız" denildi.



Rusya'nın, tavır değiştirene dek G8 toplantılarına katılımının askıya alındığı ifade edilen bildiride, Haziran 2014'te G8 formatı yerine G7 formatında Brüksel'de toplanılacağının altı çizildi.

'Lavrov: Rusya'yı kimse G8'den kimse kovamaz'

Kırım Cumhuriyeti’nin Rusya’ya bağlanmasını protesto etmek için G8 liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmadan Hollanda’nın Lahey kentinde toplanmalarına Moskova’dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G8’in resmi olmayan bir kulüp olduğunu, kimsenin de Rusya’yı buradan kovamayacağını söyledi.

Lahey’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, G8’in resmi olmayan bir kulüp olduğunu, kimsenin elinde üyelik kartı olmadığını, hiç kimsenin de birilerini buradan kovamayacağını kaydetti.

Kuzey Kore, İran nükleer sorunu, Suriye krizi, Balkanlar ve diğer bir çok uluslararası konunun zirve çerçevesinde ele alındığını hatırlatan Lavrov, BM Güvenlik Konseyi, Ortadoğu dörtlüsü, İran P5+1 ve diğer yapıların da sorunların görüşülebilmesi için ortam oluşturduğunu belirtti.

Batılı ortakların G8 formatında bir zirvenin gerekli olmadığını düşünüyorsa, Rusya’nın da bunun için bir ısrarı olmadığını belirten Lavrov, “Eğer Batılı ortaklarımız bu yapının tarihini tamamladığını düşünüyorsa, istedikleri gibi olsun. Birileri tecrübe için biri olmadan nasıl yaşandığını bir ya da bir buçuk yıl tecrübe edebilir.” eleştirisi getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin’in Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmamasının Ukrayna’da yaşanan gelişmelerle bağlantılı olmadığını belirtti. Lavrov, Rusya’nın zirvede Dışişleri Bakanı seviyesinde temsil edilmesi ile ilgili konunun 6 ay önce belirlendiğini, bunun da pragmatik gerekçeleri olduğunu kaydetti.