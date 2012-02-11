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Dünya

Rusya'nın füze uyarı radarı bugün devrede

Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınlarında Leningrad bölgesindeki füze saldırı uyarısı yapan yeni nesil radarın hazır olduğu ve bugün faaliyete sokulacağı bildirildi.

11 Şubat 2012 16:34

MOSKOVA (A.A) -

Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınlarında Leningrad bölgesindeki füze saldırı uyarısı yapan yeni nesil radarın hazır olduğu ve bugün faaliyete sokulacağı bildirildi.


Rusya Uzay ve Hava Savunma Komutanlığı Sözcüsü Albay Aleksiy Zolotuhin İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, Kalingrad bölgesinde de geçen yıl Varonej-DM tipi yeni bir radar sisteminin yapıldığını hatırlatarak, Leningrad bölgesindeki yeni füze savunma sisteminin bugün faaliyete sokulacağını kaydetti.
 

Krasnadar bölgesinde benzer bir uyarı radarının da şu anda deneme aşamasında olduğunu ifade eden Zolotuhin, ''Bu radarın denemeleri bu yıl içinde tamamlandıktan sonra hizmete sokulacak. Ayrıca İrkutsk bölgesinde de yeni nesil bir radar sistemi şu anda deneme aşamasında'' dedi.
 

Zolotuhin, Rusya'nın diğer bölgelerinde de radar istasyonlarının kurulacağını belirterek, söz konusu istasyonların Pçora, Barnaul, Yeniseysk, Omsk ve Murmansk kentlerinde olabileceğini söyledi.

 

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