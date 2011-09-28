-Rusya'nın füze denemesi başarısız oldu MOSKOVA (A.A) - 28.09.2011 - Rusya'nın yaptığı son kıtalararası balistik füze denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi. Rus haber ajansları, Rusya Uzay Kuvvetleri Sözcüsü Albay Aleksiy Zolotuhin'in bugün yaptığı açıklamada, yeni nesil füzenin Rusya'nın Kuzey Plesetsk bölgesinden deneme amaçlı fırlatıldığını belirterek, başarısız olan füzenin düştüğü yerde can veya mal kaybı meydana gelmediğini söylediğini duyurdular. Konuyla ilgili Savunma Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmazken, haber ajansları füzenin tipi konusunda kesin bilgi vermedi. Ajanslar, denemesi yapılan füzenin Moskova Termal Teknolojileri Enstitüsü tarafından dizayn edilen Topol-M tipi füzelerin gelişmiş versiyonu olduğunu kaydettiler.