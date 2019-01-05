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Dünya

Rusya'nın etkinliğine karşı Brezilya'dan ABD üssüne yeşil ışık

Devlet başkanı Balsonaro, ABD'nin üs kurma fikrine karşı olmadığını söyledi

05 Ocak 2019 00:23

Brezilya'nın yeni devlet başkanı Jair Bolsonaro, bölgede Rusya'nın etkisine karşılık ülkesinde bir ABD askeri üssü kurulması ihtimaline "açık" olduğunu söyledi.

Bolsonaro, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yakınlığı konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

Brezilya'da ABD üssü kurulması fikrine karşı olmadığını belirten Bolsonaro, "Bu dünyada neler olacağına bağlı. Böyle bir olasılığı gelecekte konuşmak zorunda olmayacağımızı kim bilebilir?" dedi.

Bolsonaro, salı günü başkent Brasilia'da düzenlenen törende yemin ederek, görevine başlamıştı.

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Jair BolsonaroBrezilyaABDaskeri üs
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