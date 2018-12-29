Rusya'nın eski Suriye Büyükelçisi Zotov: Suriye topraklarının yüzde 28'i belirsiz

Rusya'nın eski Suriye Büyükelçisi Aleksandr Zotov, Türkiye ve Rusya heyetleri arasında bugün saat 12.00'de Moskova'da yapılması beklenen görüşmenin, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı nedeniyle öne alındığını, Suriye'nin yüzde 28'ini oluşturan topraklarda belirsizlik oluştuğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Münbiç'te yaşanan son gelişmelerin ardından Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise mevkidaşı Sergey Şoygu ile yapacağı tarihi görüşmeye saatler kala, Rusya'nın eski Suriye Büyükelçisi Aleksandr Zotov önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın eski Suriye Büyükelçisi Aleksandr Zotov.

"PYD, Hamisini kaybetti, Suriye'de durum değişti"

Rus basın yayın organı Sputnik'e konuşan Zotov, görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararı nedeniyle daha erken bir tarihte gerçekleştiğini ifade etti. Rus uzman, "PYD hamisini kaybettiği için Kürt güçlerin kontrolündeki Suriye'nin yüzde 28'ini oluşturan topraklarda durum ciddi şekilde değişti" dedi.

"Sınırda güvenlik etkin Suriye hükümeti ile olur"

Türkiye tarafından uygulanan angajman ve siyasi baskının, Suriye sınırı boyunca güvenliği sağlama ve Türkiye karşıtı oluşumların doğmasını engelleme amaçlı olduğunu kaydeden Zotov, "Türkler, sınır güvenliğinin garanti biçimde sağlanmasının Suriye hükümetinin sınırda normal ve etkili kontrol faaliyetleri yürütmesinden geçtiğini anlamalı" diye konuştu.

"Önceki mutabakatlar teyit edilecek"

Zotov, bugünkü görüşmede tarafların Suriye topraklarında yeni askeri çatışmalara izin verilmemesi yönünde atılması gereken adımları masaya yatıracağını kaydederek, Türk ve Rus bakanların İdlib de dahil daha önce yapılan mutabakatları yeniden teyit edeceğinin de altını çizdi.