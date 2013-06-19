Rusya'nın en yakın rakibi Çin

2012’de dünya çapında 28 milyar litre alkol tüketildi. Araştırmada Rusya dünya liderliğini başka bir ülkeye kaptırmazken, Çin’in pazardaki alkolün yüzde 38’ini tüketmesi dikkat çekti.



'Uluslararası Şarap ve İçki Araştırma' grubu tarafından yürütülen çalışma, küresel alanda 2012'nin alkol tüketim rakamlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 2012’de alkol tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 2 artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl dünya çapında 28 milyar litre alkol tüketilirken, Asya-Pasifik bölgesindeki alkol pazarı yüzde 3 büyüdü. Bu bölgede en çok dikkat çeken ülke ise Çin oldu.

Araştırma, Çin’deki alkol tüketiminin pazarın yüzde 38’ine karşılık geldiğini ortaya koydu. Çin’de en çok tercih edilen içki ise ulusal içkileri olarak görülen 'Baiju'. Sadece Çin’e özgü olan bu içki, başka bir ülkede tüketilmediği için ‘dünyada en çok tüketilen içkiler’ listesine giremiyor.

Listenin en başında bulunan Rusya’da ise en popüler içki her zamanki gibi votka oldu. Ruslar, 2012’de kişi başına 14 litre votka tüketti, ülke çapındaki tüketim rakamı ise 2 milyar litre oldu.

Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya alkol tüketiminde düşüşe geçen ülkeler arasında yer aldı. Bunun nedeni vergi artışları ve ekonomik kriz olarak gösterildi. Araştırma, Asya-Pasifik bölgesindeki alkol tüketiminin hızlı artışının yeni pazarlar yaratabiliceğini vurguladı.

En çok tüketilen içki 44.4 milyar litreyle votka olurken, sırasıyla rom, viski, gin ve tekila takip etti.