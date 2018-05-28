Rusya'nın en önemli eserlerinden 'Korkunç Ivan ve Oğlu Ivan' tablosuna saldırı

Moskova’daki Tretyakovski Galerisi’nde sergilenen Rus ressam İlya Repin’in 1885 tarihli “Korkunç Ivan ve Oğlu Ivan” tablosuna, bir ziyaretçi saldırdı. Elindeki metal çubukla tabloyu koruyan kalın camı kıran saldırgan, kanvasa da zarar verdi. Tablo, 3 yerinden hasar gördü. Ivan’ın, oğlunu öldürürken tasvir edildiği tabloya, Rus milliyetçiler karşı çıkıyor.

Habertürk'ün haberine göre yetkililer, “Saldırıda tablonun 3 yerinde hasar oluştu. Orijinal çerçevesi de kırıldı. Tek tesellimiz, tabloda Korkunç İvan ve oğlunun yüzünün olduğu bölgenin zarar görmemesi” açıklamasını yaptı.

Dağıstan asıllı olduğu bildirilen saldırgan, tabloya “tarihi gerçekleri yansıtmadığı için” saldırdığını söyledi. Saldırganın tabloya verdiği zararın en az 100 bin dolar (470 bin TL) olduğu tahmin ediliyor. Tabloya 16 Ocak 1913’te de akıl sağlığı yerinde olmayan 29 yaşındaki Abram Balaşev saldırmıştı. Rus milliyetçiler, tarihi gerçeklerin çarpıtıldığı gerekçesiyle tablonun galeriden kaldırılmasını istiyor.