Rusya'nın eli silahlı çocukları

Rusya'ya lider yönü güçlü kişiler yetiştirmeyi planlayan askeri akademide 10 yaşın altındaki kız çocukları otomotik kalaşnikof tüfekleri söküp takmayı, tabancayla atış yapmayı ve el bombasını nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar.Olya Offitserova henüz 12 yaşında. Şu anda kalaşnikof tüfeğinin tetiğini çekmek için iki elini kullanıyor ama gelecekte Rus istihbarat örgütünde görev yapmayı planlıyor. Olya silahları çok sevdiğini belirtiyor. Bir polis kızı olan 11 yaşındaki Nastya da kalaşnikof tüfekleri söküp takmayı yeni öğrendiğini belirterek, "Benim için çok ağır bir silah. Ama kaslarım güçlendikçe daha rahat kullanabileceğim" dedi. Küçük çocular askeri elbise giymek zorunda, okulda makyaj yapmak yasak.