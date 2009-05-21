Rusya'nın Davosu'nu Türk şirketi inşa ediyor

Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak 2014 Kış Olimpiyatları için hazırlıklar ekonomik krize rağmen devam ederken, Rusya'nın Davos gibi olimpiyatlar sonrası kış sporları merkezi haline getirmek istediği bölgeye Türk inşaat şirketi Hazinedaroğlu Özkan İnşaat damgasını vurmuş durumda.



Rusya'da şu ana kadar 1 milyar dolarlık iş yapan Hazinedaroğlu Özkan İnşaat, 2014 Kış Olimpiyatları'nın yapılacağı bölgede 500 milyon dolar civarında işi tamamlarken, ekonomik kriz yüzünden durdurulan projelerin yeniden başlatılmasını bekliyor.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Turan Hazinedaroğlu, Rusya'daki ilk işlerinin Maloyaroslavets’de Agrisovgaz firması için bir alüminyum ekstrüzyon tesisinin rekonstrüksiyonuyla başladıklarını belirtti.



İşverenin söz konusu işi kendilerinden çok kısa bir süre içinde tamamlamasını beklediklerini ve biçtikleri süreye kendilerinin de inanmadığını kaydederek, ancak işçilerin özverili bir şekilde günde 2-3 saat uykuyla neredeyse 24 saat çalışması nedeniyle işi 6 ay içinde teslim ettiklerini söyledi.



Şirketlerinin işi bu kadar kısa sürede teslim etmesinin ardından Rusya macerasını sırasıyla Soçi ve Moskova'da Gazprom ve Yukos firmalarına ait çeşitli konut, fabrika, otel, ofis binası altyapı projelerinin izlediğini ifade eden Hazinedaroğlu, şirketlerindeki çalışanlarının da ortalama 17 yıldır kendileriyle birlikte olduğuna dikkat çekiyor.



Hazinedaroğlu, Rus Gazprom'a yaptıkları işi kısa sürede teslim etmeleri sayesinde şirketle iyi ilişkiler kurduklarını belirterek, Gazprom'un teklifi üzerine de Türkiye'deki Mavi Akım doğal gaz boru hattı inşaatı serüvenlerinin başladığını kaydetti.



Türkiye'deki Mavi Akım doğal gaz boru hattı inşaatı dönemi üzerinde pek fazla durmak istemeyen Hazinedaroğlu, "O dönemde çok asılsız ve insafsız saldırılara maruz kaldık. Ancak bugün bu projenin ülkemiz için taşıdığı önem ortada ve bugün artık 2'inci boru hattı konuşulmakta" demekle yetiniyor.



Mavi Akım inşaatında 16 milyon dolar civarında zarar ettiğini ve şirketine yönelik ağır saldırılar yapıldığını kaydeden Hazinedaroğlu, "Arkadaşlarımla Mavi Akım İnşaatı tamamlandıktan sonra oturup durum değerlendirmesi yaptık. Arkadaşlarım, bu haksız saldırılar yüzünden çok büyük açığımız olduğunu ve bizim tekrar Rusya piyasasına dönmemizle söz konusu açıkların kapatılabileceğini söylediler. Biz de bunun üzerine 2003 yılında tekrar Rusya piyasasına döndük" dedi.



Hazinedaroğlu, Rusya'ya dönmesinin ardından özellikle Soçi'deki Krasnaya Polyana bölgesinde 2014 Kış Olimpiyatlarının kış kompleksinin bölümleri olacak birçok otel, villa, sosyal bina, kayak pistleri, telesiyej ve altyapı projelerine imza atmaya başladı.



"Bankalar çok acımasız”



Küresel ekonomik kriz yüzünden bütün dünyada olduğu gibi Rusya'nın da olumsuz etkilendiğini belirten Hazinedaroğlu, kriz öncesi bin 600 dolayında işçi çalıştırdıklarını ancak krizin ardından işverenin bir kısmının işi durdurması nedeniyle bu sayıyı 560'a düşürdüklerini kaydetti.



Krizin Rusya için geçici bir durum olduğunu ve Rusya'nın en kısa süre içinde eski haline döneceğine inandığını vurgulayan Hazinedaroğlu, "Parası olanlar gelip yatırım yapsın. Rusya bir kaç yıl içinde eski haline en rahat dönen ülkelerden biri olacak. Rusya'nın geleceğine güvenen kazanır" dedi.



Türkiye'de devletin ve hükümetin yurt dışında iş yapan şirketlere elinden gelen her türlü desteği verdiğini ifade eden Hazinedaroğlu, "Hükümet ve devlet iş adamlarına sahip çıkıyor. Ellerinden geldiğince destek oluyor. Ama bu desteğin biraz da bankalar tarafından olması gerekir. Bankalar çok acımasız" diye konuştu.



Kredi konusunda bankalardan özellikle en gerekli olan bu gibi dönemlerde çok büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Hazinedaroğlu, "Buraya riskli ülke diyorlar. Ben de eğer Rusya riskli ülkeyse Türkiye battı diyorum" dedi.



"İşinizin başında durun"



Türk işadamlarına Rusya'da yatırım çağrısında bulunan ancak yapacakları işin başında mutlaka bulunmaları gerektiği uyarısında Hazinedaroğlu, "İşinizin başında mutlaka bulunmanız gerekiyor. Burada ben veya kardeşim sürekli bulunuyoruz" diye konuştu.



Kış Olmpiyatlarının yapılacağı bölgede önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Hazinedaroğlu, şunları kaydetti:



"2003 yılından beri 560 milyon dolarlık iş yaptık. 1993-1998 yılları arasında da 350 milyon dolarlık işle ve şu anda elimizdeki işlerle birlikte rakam 1 milyar doları buluyor. Burada otel, villa, apartman, Adler'den Krasnaya Polyana bölgesine uzanan gaz hattını inşa ettik. Bu hattın yenilenmesi ve genişletilmesi işini de yapacağız. Kış olimpiyatlarının yapılacağı yerdeki teleferik hattı ve kayak pistlerini yaptık. Bu tesisler sayesinde olimpiyatlardan sonra bu bölge Davos benzeri bir kış turizmi merkezi haline gelecek ve Rusya'nın Davos'unda en büyük imzanın bize ait olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz."



Hazinedaroğlu'nun kış olimpiyatları çerçevesinde şu ana kadar bin 702 metrekarelik hizmet binası, bin 975 metrekarelik hizmet binası, 7 bin 700 metrekare Dağ Konukevi ve 67,8 hektar kayak pistlerinin bulunduğu "Dağ Kayak Merkezi Projesi"nin yanı sıra, Gazprom'un yine aynı bölgede içinde çok sayıda villa, büyük bir Resmi Konukevi, 220,300 ile 180 yataklı 3 otel ve itfaiye binasının bulunduğu 149 bin 859 metrekarelik Dağ Turistik Merkezi'nin çok büyük bölümünü tamamlamış durumda.

