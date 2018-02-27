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Dünya

Rusya'nın çağrısıyla Doğu Guta'da 5 saatllik ateşkes başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Doğu Guta'daki ateşkes yerel saatle 09:00 ile 14:00 arasında başladı

27 Şubat 2018 13:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Doğu Guta'daki ateşkes yerel saatle 09:00 ile 14:00 arasında başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı bölgedeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağını duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada Suriye ordusunun da ateşkese uyacağı belirtildi. 

Suriyeli muhaliflerin elindeki Doğu Guta'da büyük bir sivil katliamı yaşanıyor. Suriye ordusuna bağlı uçak ve helikopterler yüzbinlerce sivilin yaşadığı bölgeye yıllardır bomba yağdırıyor. İnsani yardım kuruluşları Rus uçaklarının da hava saldırılarına katıldığını ifade ediyor.

Siviller yiyecek, içme suyu ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekiyor. Bölgedeki çok sayıda yaralının acilen tahliyesi gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta için "yeryüzündeki cehennem" ifadelerini kullanıyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin 30 günlük ateşkes kararına rağmen bölgede saldırılar devam ediyordu. Geçen haftadan beri hayatını kaybeden sivillerin sayısı 550'yi aşmıştı.

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