Rusya’nın Ankara büyükelçisi: YPG terör listemizde yer almıyor

İkili ilişkiler ve Suriye’yle ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Büyükelçisi Aleksey V. Erkhov, Rusya Federasyonu’nun terör listesinde YPG yer almadığını, ancak Türkiye'nin YPG konusundaki hassasiyetini not ettiklerini ve Moskova yönetimine ilettiklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geçen sene aralık ayında Ankara’da suikast sonucu yaşamını yitiren Büyükelçi Andrey Karlov’un yerine atanan Rusya’nın yeni Ankara Büyükelçisi Erkhov, ikili ilişkilerin geleceği ve Suriye konusunda devam eden işbirliğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Büyükelçinin açıklamaları şu şekilde:

Karlov soruşturmasında FETÖ bulgusu var mı?

“Karlov soruşturmasında FETÖ bulgusu var mı?' Bunlar zor sorular. Zor olmasının sebebi, bu soruşturma sürecinin henüz tamamlanmış olmaması. Hangi ülke olursa olsun soruşturma yetkilileri, ara dönemde ulaşmış oldukları noktalarla ilgili tespit ettiklerini açıklamaktan kaçınıyorlar. Bu yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyoruz. Rusya’da soruşturmayı yürüten kurumların Türk muhataplarıyla yoğun bir temas içinde olduklarını biliyoruz. Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağından eminiz. “

"Ticaret gelişiyor"

“Şu anda iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu hem umut verici, diğer taraftan da daha yüksek bir seviyeye getirilmesi için ciddi bir çaba gerektirdiğinin göstergesidir. Ciddi büyüklükte faaliyette bulunan projeler arasında Türk Akımı ve Akkuyu nükleer santralı projeleri mevcut. Son birkaç yıldır ikili ticaret hacmi çeşitli sebeplerden dolayı azalma göstermiştir. İki ülke arasındaki ticarette çok ciddi bir keşfedilmemiş potansiyel olduğunu düşünüyoruz.”

Suriye konusunda sıkı koordinasyon

“Suriye konusunda iki ülke arasında çok sıkı bir koordinasyon oluşturulmuş vaziyette. Özellikle Astana süreci kapsamında çok güzel bir münasebet var. Astana sürecinde, Suriye’nin bazı bölgelerinde çatışmasızlık ortamını yaratılması hedefleniyor. İşlerimizin gidişatının iyi olması aslında çabalarımızın daha da aktif hale gelmesi için sadece bir sebeptir.”

"YPG, Rusya'nın terör listesinde değil"

“Rusya Federasyonu’nda da terör örgütleri olarak tanımlanan örgütlerin bir listesi mevcut. Bir kuruluşa terör örgütü tanımlamasını yapmak için mevzuatta adımlar sıralanmış durumda. Tek söyleyebileceğim şey, YPG bu listede yer almamaktadır. Türkiye’nin hassasiyetlerinden haberdarız, hassasiyetleri dikkatlice not alıyoruz ve gerekli bir şekilde Rusya Federasyonu yönetimini bu konuda bilgilendiriyoruz. Suriye’nin kuzeyinde şu anda durumun çok hassas bir durum olduğunu biliyoruz. Bu durumun hassasiyeti özellikle iki ülke arasındaki işbirliğini daha da yakınlaştırma yönünde gitmemiz gerektiğini gösterir. Şu anda diyalog süreci işliyor. Menbiç olayına gelince, belli bir kısmının Rus ordusu tarafından koruma altına alındığı telaffuz edildi. Daha önce güvenlik önlemlerini konuşurken korumanın çok kötü bir şey olmadığının farkındayız. Türkiye ile Rusya ortak hareket etmesi halinde bunun sinerjisi sonucu meyvesi olarak çok güzel sonuçlar ortaya çıkmaktadır.”

S-400'e yorum yapmam

"Büyükelçi Erkhov, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Soru, buraya gelmeden önce cevap vermeyeceğimi bildiğim bir soru. Cevap vermek istemediğim bir soru. Hassas olmasından dolayı hem Türk hem de Rus basınında çok ince teferruatlarıyla tartışılıyor. Hem Washington hem de Brüksel’de bu konuda çok büyük bir uğultu var. Rusya internetine bakarsanız çok değişik yorumlara denk gelirsiniz. Şu anda içinde bulunduğum konum itibarıyla sarf edeceğim her kelime, doğru ya da farklı algılanabilir, bir yere saptırılabilir ya da suiistimal edilebilir. Bu konuyu bir müddet geçtikten sonra tekrar ayrı bir şekilde konuşalım.”

Büyükelçi Erkhov kimdir?

"Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın kariyer diplomatlarından olan Büyükelçi Erkhov, Türkiye’ye tanıdık bir isim. 2009-2015 yılları arasında İstanbul Başkonsolosu olarak görev yaptı. Kendi deyişiyle günlük gereksinimini giderecek kadar Türkçe de biliyor. Türkiye’ye atanmasıyla ilgili olarak “Türkiye’nin Rusya Federasyonu dış politikasına baktığımız zaman, benim bu göreve atanmış olmam gurur ve onur verici bir şeydir” ifadesini kullanan Erkhov, “Görev yaptığım 6 yıl içinde mutlaka zor ve güzel dönemler olmuştur ama hayatımın en mutlu yıllarındandı bu 6 sene” dedi. Erkhov’un asıl uzmanlığı Ortadoğu. Fas, Mısır, İsrail ve Suriye’de görev yapmış olan Büyükelçi, iyi derecede Arapça da konuşuyor."