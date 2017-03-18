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Ekonomi

Rusya'nın almadığı domatese yeni rota

Ekonomik yaptırımlar kapsamında Rusya'ya ihraç edilemeyen domatesin yeni pazarı, Belarus ve Ukrayna oldu

18 Mart 2017 18:26

Rusya, Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonra, 1 Ocak 2016 itibarıyla bazı ekonomik yaptırımlara gitti. Söz konusu yaptırımlar kapsamında Türkiye'den domates, portakal, elma, kayısı, lahana, tuz, brokoli, mandalina, salatalık, armut, şeftali, erik, üzüm, çilek, kuru soğan, karanfil ile tavuk ve hindi eti ithalatına yasak getirdi.
 
Bu süreçte başta domates olmak üzere Rusya'ya ihracatı yapılamayan bazı ürünlerin Belarus ve Ukrayna'ya satışında artış görüldü.
 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Rusya'ya domates ihracatı 2015'te 258,8 milyon dolar olurken, geçen yıl ihracat gerçekleştirilmedi. Söz konusu dönemde Belarus'a yapılan domates ihracatı ise yaklaşık 5 kat artarak 7,9 milyon dolardan 42,4 milyon dolara çıktı.
 
Rusya'ya geçen yıl üzüm, armut, çilek ve salatalık ihracatı da yapılamadı. Üzümde Belarus'a ihracat bir önceki yıla göre yüzde 363,5 artarak 25,6 milyon dolar oldu. Söz konusu ülkeye salatalık ihracatı da bu dönemde yüzde 64 artarak 3,7 milyon dolara çıktı.
 
Rusya'ya satılamayan domatesi alan ülkelerden biri de Ukrayna oldu. Ukrayna'ya domates ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artış göstererek 8,3 milyon dolardan 17 milyon dolar çıktı. Üzüm ihracatı ise söz konusu dönemde 4,5 milyon dolardan 11 milyon dolara yükseldi.

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