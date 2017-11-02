Rusya’nın ABD seçimi öncesinde yayınladığı iddia edilen reklamlar

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Donald Trump ve Hillary Clinton arasındaki ABD 2016 Başkanlık seçimini, Trump lehine sonuçlanması ve toplumda fikir ayrılıkları yaratmak için, aralarında Facebook Twitter\'ın da bulunduğu çeşitli sosyal medya platformlarında Rusya tarafından paylaşıldığı iddia edilen ve ödemeleri Kremlin ile bağları olan bir Rus şirketi tarafından yapılan reklamlar ABD İstihbarat Komitesi tarafından yayınlandı.

Komite temsilcisi Jackie Speier, “Bir problemimiz var Amerika. Teknoloji alanındaki en parlak zihinlere sahibiz ancak Rusya sosyal paylaşım platformlarımızı bizi ayırmak ve demokrasiyi itibarsızlaştırmak için kullandı” dedi.