Rusya'nın 5 firmaya daha domates izni yeterli bulunmadı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- RUSYA\'nın, Türkiye\'den 5 şirkete daha domates ithalatı izni vermesi, domates üretiminin en büyük kalelerinden biri olan Antalya\'da olumlu, ancak yeterli bulunmadı.

Rusya\'dan Türkiye\'ye gelen bir heyet, 16-20 Nisan tarihleri arasında bazı domates ihracatı yapan firmalarda inceleme yaptı. Rusya\'ya dönen heyet bir açıklama yaparak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın garantisi altında 24 Nisan 2018\'den itibaren 5 Türk şirketine daha Türkiye\'de üretilen domatesleri Rusya Federasyonu\'na göndermelerine izin verildiğini açıkladı. İhracat izni çıkan firmaların 4\'ü Antalya\'da, biri ise Aydın\'da bulunuyor.

SIFIR EKSİDEN İYİ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin geçmişinin derine dayanan bir yapıya sahip olduğunu, uçak kriziyle sekteye uğrayan ticari ilişkilerin atılan adımlarla kısmen de olsa ilerlemiş durumda olduğunu aktardı. Ancak Rusya\'nın ticari ilişkilere getirdiği kısıtlamaların hala tam aşılamadığını vurgulayan Çandır, “Özellikle Antalya\'nın en önemli üretim ve ihracat kalemi olan domateste ihracatın önüne engel getirilmesi asla kabul edilemez. Rusya\'nın 24 Nisan 2018\'den itibaren 5 Türk şirketine daha domates ihracatı izni vermesi kararı sevindirici. Sıfır, eksiden iyi diyoruz. Ancak Rusya\'ya 400 bin ton domates ihracatı yaptığımız dönemler göz önüne alındığında, kısıtlamaların ülke ticaretine etkisini anlamak mümkün. Yasaklarla, kısıtlamalarla dünya ticareti olmaz. Umudumuz yasağın tamamen kaldırılması yönünde. İhracata yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla dünyaca ünlü lezzete sahip Antalya domatesini Rusların damak tadına sunma arzusundayız\" diye konuştu.

LİSTE UYGULAMASI YANLIŞ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar da ihracat yapabilecek şirketlerin liste liste açıklanmasına karşı olduklarını söyledi. Bu yöntemi serbest ticaret ve etiğe uygun bulmadıklarına dikkati çeken Bahar, “Liste neye göre oluşturuluyor, kim neye göre listeye giriyor, ya da giremiyor. Bu çok farklı manaları çekilebilecek bir konu. Rusya tarafından bir listenin gönderilmesini yanlış buluyoruz\" dedi.

STANDARTLAR BELİRLENMELİ

Bir standardın oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Bahar, iki devletin temsilcilerinin denetledikten sonra standartları taşıyanların hepsinin bu listeye alınması gerektiğini söyledi. Bahar, “Önemli olan yazılı ve fiili bir durumu ortaya koymak. Devletimiz de bunu böyle istiyor. Bütün birliklerimiz de işin böyle olması gerektiğini düşünüyor. Dönemsel olarak Rusya\'ya domates ihracatının sonuna geldik. Rusya\'ya Kasım-Nisan arasında ihracat yapıyoruz. Kasıma kadar bu işi standarda bağlamamız lazım. İki devlet arasında protokol imzalanmalı. Rus yetkililerinin liste uygulamasından ivedilikle çıkması herkes için hayırlı olacaktır\" diye konuştu.

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