-Rusya'nın "Yeni Putin Çağı" MOSKOVA/WASHINGTON (A.A) - 25.09.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'da dün tarihi Kremlin Sarayı'nda iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin kurultayında ülkenin uzun vadede geleceğine ilişkin Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile Başbakan Vladimir Putin arasında "başbakanlık-devlet başkanlığı dönüşüm planı" büyük alkışla kabul edildi. Medvedev, Putin'in Mart 2012'de devlet başkanlığı seçiminde aday olmasını onayladıklarını bildirmesiyle Vladimir Putin de 4 Aralık genel seçiminde resmen "Medvedev, Birleşik Rusya'nın baş adayı ve Başbakan olsun" dedi. Putin böylece anayasa temelinde yeni 6 yıllık görev dönemiyle kendisine 2024 yılına dek devlet başkanlığı yolunu açmış oldu. Putin, yeni Rus çağında Medvedev'le dönüşüm esasını birkaç yıl önce kararlaştırdıklarını da resmen söyledi. Bazı ekonomi kaynakları Medvedev'e oranla "muhafazakar ve eski istikrarlı devlet temellerine bağlı" Putin'in üçüncü devlet başkanlığı döneminde ülke ekonomisinin durgunluğa gireceğini öne sürüyor. -Maliye Bakanı'nın çekincesİ- Rusya'nın istikrarlı Maliye Bakanı bu çözüme tepki gösterdi. 11 yıldır görevde olan Rusya Maliye Bakanı Aleksey Kudrin, Washington'da yapılan sanayileşmiş ülkelerin dünya ekonomi durumunu ele aldıkları toplantıda ve Moskova'da Reuters-Rusya Yatırım Zirvesi için yaptığı açıklamada, "Sayın Medvedev ile yeni hükümetinde çalışmayabilirim" dedi. 50 yaşındaki Maliye Bakanı Kudrin, Mayıs 2000'den beri Rus ekonomisini yönetiyor. -Petrol-doğalgaz ve sanayi- Putin'in büyük gücü aynı zamanda petrol-doğalgaza ve SSCB'nin temelini attığı ileri sanayi tesislerine dayalı ülke ekonomisinin kuvvetinden geliyor. Müteveffa Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in (1931-2007) seçimiyle 2000'in ilk aylarında ilk kez başbakan olan eski istihbarat örgütü KGB'nin Doğu Almanya şefi Putin, 2000-2008'de iki dönem Devlet Başkanlığı yaptı. Anayasa elvermediği için üst üste üç dönem Devlet Başkanı olamadı; Medvedev'i devlet başkanlığına getirdi. Yeni anayasal düzenle 6 yıllık devlet başkanlığı sayesinde 58 yaşındaki Putin'e 2024 yılına dek ABD ile birlikte dünyanın eski iki süper gücünden biri Rusya'nın kaptanlık yolu açılıyor. Putin'in elemanı olan eski Gazprom devlet doğalgaz şirketinin baş yöneticisi 46 yaşındaki Devlet Başkanı Medvedev, Putin gibi Sankt Petersburg (Leningrad) doğumlu hukuk uzmanı. Putin ve Medvedev iktidarlarında ulusal para Ruble'ye değer kazandırıldı. Maliye Bakanı Kudrin'in Ruble'yi tamamen tahvilli duruma (konvertibilite) açması ve son dört yılda ülkeden 200 milyar dolardan fazla meblağın kaçırılmasına rağmen ülke ekonomisi ayakta tutuldu.