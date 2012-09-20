Rusya'nın '3 çocuk' projesi tuttu, nüfus 7 ayda 123 bin arttı

Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre Rusya nüfusu ilk kez 2012’nin ilk 7 ayında 123 bin 500 artarak 143 milyon 200 bin kişiye ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 3 ve üzeri çocuklara konut projesi, ikinci çocuğa bir defaya mahsus 387 bin ruble (12 bin dolar) ödeme yapılması, aylık destek sağlanması ve diğer sosyal imkanlar nüfus artışını tetikledi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana ortalama 300-400 bin azalan Rusya nüfusunun artışında ölüm oranlarının gerilemesi ve göçmenlerin katkısı da büyük.

Ocak-Temmuz 2012 arasında Rusya’da doğumlar 1 milyon 77 bine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise 997 bin 800 bebek dünyaya gelmişti. Aynı dönemde ölüm sayısı ise 1 milyon 120 bin olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 137 bini bulmuştu. Doğal nüfus kaybı ise aynı dönemde 96 binden, 43 bin 600’e kadar geriledi.

Ocak-Temmuz ayında Rusya’ya gelen göçmen sayısı ise 167 bin 100 oldu. Göçmen nüfus doğal kayıp zararını kapatırken, nüfusun 123 bin 500 artı vermesini sağladı.

Rusya’nın neredeyse tamamında doğum oranlarında artış yaşanırken, 62 bölgede ölüm oranları düştü. Ölümler Ocak-Temmuz döneminde doğumlardan yüzde 4 fazla olurken, geçen yıl bu oran yüzde 10’ları buluyordu. Rusya’da doğal nüfus artışı yaşanan bölge sayısı ise 26’dan 34’e yükseldi.