Rusya'nın 2020 Stratejisi raporu: Çin, Rusya için tehdit oluşturuyor

T24 - Rusya Başbakanı Valdimir Putin'in talimatıyla iki liberal ekonomist Yaroslav Kuzminov ve Valdimir Mau başkanlığında hazırlanan "Rusya'nın 2020 Stratejisi" başlıklı yarı resmi raporda, Çin'in, büyüyen ekonomisi ve bölgesel statüsü nedeniyle Rusya için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Çin'in para birimi yuanın uluslararası alanda artan etkisinin, Rusya'nın para birimi rublenin kullanım alanını sınırlandıracağı belirtilen raporun uluslararası ticaret ve dış politika bölümünde, Çin ile ilgili şu noktalara işaret edildi:

"Çin'in uluslararası alanda faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ve ticaret hacmi, Rus şirketlerinin faaliyet alanını kısıtlıyor. Çin'in bölgedeki varlığı, Rusya'nın Orta Asya ülkeleriyle bütünleşme çabalarını engelliyor."

Ancak raporda, Asya-Pasifik bölgesinde Rusya'nın en önemli ortağının da Çin olduğu vurgulanıyor.

Ayrıca Rusya'nın, Asya'da ekonomik dengeyi sağlaması için, en büyük ticaret ortağı olan Çin'in dışında, diğer bölge ülkeleriyle de ekonomik ilişkilerini geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor.

"Rossiya v Globalnoy Politike" (Global Politikada Rusya) dergisinin editörü Fedor Lukyanov, şimdiye kadar hazırlanan bu tür üst düzey raporlarda Çin'in tehdit olarak nitelendirilmediğini, bunun bir ilk olduğunu belirtiyor. Lukyanov, Rusya için Çin'in, hala esrarlı bir ülke olduğunu ifade ediyor.

Her ne kadar raporda Çin tehdit olarak algılansa da uzmanlar, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün temelini oluşturan iki ülkenin, çok kutuplu dünya sistemine karşı çıktığına dikkati çekiyor. Ayrıca iki ülkenin, İran ve Suriye konularında paralel hareket ettiklerinin altı çiziliyor. Çin'in Rusya için tehdit mi yoksa en önemli stratejik ortak mı olacağı tartışmaları devam ederken, yeniden SSCB dönemindeki gibi küresel güç olmak isteyen Rusya'nın, bunu ancak Çin ile yapacağı işbirliği sayesinde başarabileceği belirtiliyor.